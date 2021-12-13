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Тренер Черноморца: Болельщики долго ждали победу, как и мы

Премьер-лига
(1 голосов)

Юрий Мороз высказался после игры с "Металлистом 1925"

Тренер Черноморца: Болельщики долго ждали победу, как и мы

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:1).

"Я бы хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же как и мы. Это вымученная, трудовая, рабочая победа. "Металлист 1925" создал нам очень много трудностей.

Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.

Пенальти в наши ворота был. "Металлист 1925" взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили пенальти", — сказал Мороз.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Мироненко (Полтава)
13.12.2021 в 08:58
Болельщики так ждали победу, что даже автобус с футболистами закидали камнями. Та то таке! Мороз тримає удар. Чи надовго?
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ascent (Луксор)
13.12.2021 в 09:21
Не путай болельщиков с фанатами: болельщики сами по себе, а за акциями фанатов всегда кто-то стоит...
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