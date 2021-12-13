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Тренер Черноморца: Болельщики долго ждали победу, как и мы
Юрий Мороз высказался после игры с "Металлистом 1925"
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Черноморца" Юрий Мороз прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (2:1).
"Я бы хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же как и мы. Это вымученная, трудовая, рабочая победа. "Металлист 1925" создал нам очень много трудностей.
Быстрые мячи, которые мы забили, они нас немного успокоили. Второй тайм ребята больше играли на удержание. Отдали инициативу полностью, искали свои моменты в контратаке.
Пенальти в наши ворота был. "Металлист 1925" взвинтил скорость. Наши ребята не успевали за соперником и получили пенальти", — сказал Мороз.
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