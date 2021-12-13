"Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?" - Воробей рассказал, как играл в дурака с Ахметовым

Бывший нападающий донецкого " Шахтера " Андрей Воробей рассказал, как играл в карты с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

"Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович...

Президент сел с нами в дурака играть. Только карты раздали, два человека вышло, четыре осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть?

Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли. Футболисты играют на деньги в покер", - сказал Воробей.