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"Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?" - Воробей рассказал, как играл в дурака с Ахметовым

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки Шахтера также играли в карты с президентом клуба

"Ахметов знал, у кого какие карты. Смысл так играть?" - Воробей рассказал, как играл в дурака с Ахметовым

bookmaker-ratings.com.ua

Новина українською

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Андрей Воробей рассказал, как играл в карты с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

"Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович...

Президент сел с нами в дурака играть. Только карты раздали, два человека вышло, четыре осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть?

Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли. Футболисты играют на деньги в покер", - сказал Воробей.

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В статье: Андрей Воробей Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2021 в 23:23
Та пишіть вже "наперстки", не стидайтесь, хто в ті карти повірить.
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
13.12.2021 в 23:20
Ви б іще в наперстки з ним пограли.
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