Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирилл Ковальчук: Если новые собственники Черноморца пригласят Григорчука - это будет большой плюс
Все к этому идет
Бывший футболист "
"Все сейчас больше зависит от руководства клуба, чем от тренера. Какие задачи они будут ставить, будут ли приглашаться легионеры, как будут развиваться? Пока сложно сказать. Много слухов о смене руководства в клубе и начинать нужно с этого.
Никто не сомневается в силе Григорчука, как одного из лучших тренеров Украины. Он хорошо знает одесский футбол и многое для него сделал. Если новые собственники пригласят Григорчука - это будет большой плюс", — сказал Ковальчук.
Напомним, что ранее сообщалось, что Григорчук
Популярное сейчас
- Динамо U-19 узнало соперника в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
- "Сам виноват. Напился и сел за руль". Прерванный полет Сергея Щербакова
- Еще и этим проиграть? Дженоа - Салернитана. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 14.12.2021
- Миколенко в ближайшие дни перейдет в европейский клуб - источник
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО