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Кирилл Ковальчук: Если новые собственники Черноморца пригласят Григорчука - это будет большой плюс

Премьер-лига
(1 голосов)

Все к этому идет

Кирилл Ковальчук: Если новые собственники Черноморца пригласят Григорчука - это будет большой плюс

Новина українською

Бывший футболист "Черноморца" Кирилл Ковальчук поделился мыслями о возможном возвращении Романа Григорчука на пост главного тренера одесской команды.

"Все сейчас больше зависит от руководства клуба, чем от тренера. Какие задачи они будут ставить, будут ли приглашаться легионеры, как будут развиваться? Пока сложно сказать. Много слухов о смене руководства в клубе и начинать нужно с этого.

Никто не сомневается в силе Григорчука, как одного из лучших тренеров Украины. Он хорошо знает одесский футбол и многое для него сделал. Если новые собственники пригласят Григорчука - это будет большой плюс", — сказал Ковальчук.

Напомним, что ранее сообщалось, что Григорчук уже подписал контракт с одесским клубом и официальное представление егов качестве главного тренера должно состояться в ближайшие дни.

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В статье: Роман Григорчук Кирилл Ковальчук Черноморец (Одесса)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
14.12.2021 в 19:13
Еще плюсом будет, если они расформируют этот г*вноклуб
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