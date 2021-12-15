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Отпуск Металлиста 1925 продлится до 11 января

Премьер-лига
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Харьковчане отправились в отпуск

Отпуск Металлиста 1925 продлится до 11 января

Фото: Металлист 1925

Новина українською

После последнего матча первой части сезона УПЛ футболисты "Металлиста 1925" отправились в отпуск.

Закончится отдых у основного состава "Металлиста 1925" 11 января. На следующий день команда соберется на учебно-тренировочной базе, и два дня игроки будут проходить обязательный медосмотр. А уже с 14 января команда начнет домашнюю часть подготовки ко второй части сезона.

На 25 января запланирован вылет в Турцию, где "Металлист 1925" продолжит подготовку, которая продлится почти до первого матча после перерыва в чемпионате.

Напомним, на зимний перерыв "Металлист 1925" ушел на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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