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Отпуск Металлиста 1925 продлится до 11 января
Харьковчане отправились в отпуск
Фото: Металлист 1925
После последнего матча первой части сезона УПЛ футболисты "Металлиста 1925" отправились в отпуск.
Закончится отдых у основного состава "Металлиста 1925" 11 января. На следующий день команда соберется на учебно-тренировочной базе, и два дня игроки будут проходить обязательный медосмотр. А уже с 14 января команда начнет домашнюю часть подготовки ко второй части сезона.
На 25 января запланирован вылет в Турцию, где "Металлист 1925" продолжит подготовку, которая продлится почти до первого матча после перерыва в чемпионате.
Напомним, на зимний перерыв "Металлист 1925" ушел на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.
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