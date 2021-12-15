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Тарик Махмуд Чаудри и Андрей Санин обсудили стратегию развития Мариуполя на следующий год

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Руководство клуба смотрит в будущее

Тарик Махмуд Чаудри и Андрей Санин обсудили стратегию развития Мариуполя на следующий год

fcmariupol.com

Новина українською

В среду, 15 декабря, в офисе "Маруиполя" состоялось рабочее совещание с участием президента клуба Тарика Махмуда Чаудри и вице-президента Андрея Санина.

Руководители подвели итоги 2021 года, проанализировав выступления команды в первой половине сезона, а также наметили стратегию развития клуба на следующий год.

На повестке дня также план подготовки к весенней части чемпионата.

Напомним, что сейчас команда находится в отпуске, а подготовку ко второй части сезона азовцы начнут 17 января.

Тарик Махмуд Чаудри и Андрей Санин обсудили стратегию развития Мариуполя на следующий год - изображение 1Тарик Махмуд Чаудри и Андрей Санин обсудили стратегию развития Мариуполя на следующий год - изображение 2
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В статье: ФК Мариуполь Андрей Санин Тарик Махмуд Чаудри
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.12.2021 в 20:39
×0×
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0
0
Volder (Ков)
15.12.2021 в 20:31
Это какой-то позор! левые показушные фото людей которые не при делах
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+1
-1
Wuddy (Київ)
15.12.2021 в 20:22
Стратегія одна - гавкати з будки на один клуб.
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+2
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
15.12.2021 в 20:18
1 фотка: а станьте так наче ви двоє керівники ФК Маріуполь, а не мимо проходили. 2 фотка: а помахайте руками біля дошки з фішками наче ви знаєте який це вид спорту.
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+3
-1
royalstas (Вінниця)
15.12.2021 в 20:16
Лол... а толку без Палкіна нічого не буде) P.S. А давайте зробим фотку типу я власник клубу!)
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+4
-1
football_soccer (Украина)
15.12.2021 в 19:54
последняя фотка огонь. Индус вообще не понимает, что происходит
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+4
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
15.12.2021 в 20:11
Він думає, що то схема якихось танців з чергового болівудського блокбастера... джіммі-джіммі, аджя-аджя...
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+3
-1


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