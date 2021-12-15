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Тарик Махмуд Чаудри и Андрей Санин обсудили стратегию развития Мариуполя на следующий год
Руководство клуба смотрит в будущее
fcmariupol.com
В среду, 15 декабря, в офисе "
Руководители подвели итоги 2021 года, проанализировав выступления команды в первой половине сезона, а также наметили стратегию развития клуба на следующий год.
На повестке дня также план подготовки к весенней части чемпионата.
Напомним, что сейчас команда находится в отпуске, а подготовку ко второй части сезона азовцы начнут 17 января.
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