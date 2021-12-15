Тарик Махмуд Чаудри и Андрей Санин обсудили стратегию развития Мариуполя на следующий год

В среду, 15 декабря, в офисе " Маруиполя " состоялось рабочее совещание с участием президента клуба Тарика Махмуда Чаудри и вице-президента Андрея Санина.

Руководители подвели итоги 2021 года, проанализировав выступления команды в первой половине сезона, а также наметили стратегию развития клуба на следующий год.

На повестке дня также план подготовки к весенней части чемпионата.

Напомним, что сейчас команда находится в отпуске, а подготовку ко второй части сезона азовцы начнут 17 января.