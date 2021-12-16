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"Он отправился в Эвертон" - Луческу анонсировал крупный трансфер от Динамо

Премьер-лига
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(4 голосов)

Правда, при этом, фамилию игрока тренер не назвал

"Он отправился в Эвертон" - Луческу анонсировал крупный трансфер от Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сообщил, что один из игроков киевлян перейдет в "Эвертон". При этом тренер не назвал имя футболиста.

Напомним, что в последние дни СМИ активно пишут о том, что "Эвертон" близок к подписанию Виталия Миколенко.

"Один из наших игроков отправился в "Эвертон". После Ярмоленко, это первый крупный трансфер, который делает киевское "Динамо".

Это молодой игрок, который является примером для других, которые приходят к нам в команду. Очень важно, что помимо результатов, нужно дать молодым игрокам возможность иметь перспективу", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
telekomsport

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Комментарии (16)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
16.12.2021 в 21:23
Так ось хто ці румунські ЗМІ
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2021 в 20:46
ого ну ни пуха Ветахе на Гудисон-парке!
Ответить
+1
0
unnamed (Cape May)
16.12.2021 в 20:30
Отлично. Избавились от поймавшего звезду мажора и заработали денег. Луческу правильно сделал.
Ответить
0
-6
Лекарь (село Дарница)
16.12.2021 в 20:31
А не пошел бы ка ты НАХ*Й
Ответить
+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.12.2021 в 20:47
время покажет кто мажор, а кто гофнокомментатор)
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
16.12.2021 в 20:29
Поливали Миколенко все кому не лень, а его купил Евертон, получается дураки, взяли никчемного игрока за большие деньги. Ведь наши дивксперты знают лучше.
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
16.12.2021 в 20:31
Всё это мелочи. Закрепиться в основе в клубе АПЛ будет сложно, а если будешь сидеть на лавочке, тебя будут поливать гавниной в любом случае. Пожелаю Миколенко удачи. Думаю, если у Зины получилось, то и у Миколенко получится.
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+5
0
kalan-86 (Анкара)
16.12.2021 в 20:36
Получится или нет, это уже зависит на 90% от него самого и немного от обстоятельств. В любом случае, просто пока можно порадоваться, что наш парень поедет в очень сильный чемпионат в крепкий клуб.
+4
0
avatar
knmua(Киев) (Киев)
16.12.2021 в 20:39
ну за такие деньги "на лавку" не покупают, Евертон не Реал, значит нужен и видать что то увидели в нем! А вот дальше действительно все от игрока зависит. Хотя... и от тренера много зависит, сумеет ли использовать сильные стороны игрока и нивелировать слабые или нет.
+1
0
xapyga (Запорожье)
16.12.2021 в 21:12
Да ладно, за такие деньги не покупают лавочника, Челси он Шеву купил у Милана,вышло лавочник, не его команда и такое, вообще всякое может быть и примеров куча просто на в скид именно наш случай вспомнился
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2021 в 20:06
Будете у Москві, заходьте. Мама буде дуже рада. Адреси при цьому не залишив. Може Супряга?
Ответить
+2
-5
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
16.12.2021 в 20:04
Пример Бревноленки англичан ничему не научил?
Ответить
+1
-18
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2021 в 20:26
а что ты себе олексин в рот суешь на аватарке ???
Ответить
+6
0
Kela (Одесса)
16.12.2021 в 19:56
интересно, кто же это такой?
Ответить
0
-5
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
16.12.2021 в 20:24
Да ясен пень. Супряга же.
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
16.12.2021 в 20:32
Два дебила это сила
+1
-2


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