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"Он отправился в Эвертон" - Луческу анонсировал крупный трансфер от Динамо
Правда, при этом, фамилию игрока тренер не назвал
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "
Напомним, что в последние дни СМИ активно пишут о том, что "Эвертон" близок к подписанию Виталия Миколенко.
"Один из наших игроков отправился в "Эвертон". После Ярмоленко, это первый крупный трансфер, который делает киевское "Динамо".
Это молодой игрок, который является примером для других, которые приходят к нам в команду. Очень важно, что помимо результатов, нужно дать молодым игрокам возможность иметь перспективу", - сказал Луческу.
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