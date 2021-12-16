"Он отправился в Эвертон" - Луческу анонсировал крупный трансфер от Динамо

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу сообщил, что один из игроков киевлян перейдет в "Эвертон". При этом тренер не назвал имя футболиста.

Напомним, что в последние дни СМИ активно пишут о том, что "Эвертон" близок к подписанию Виталия Миколенко.