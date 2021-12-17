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Форвард Ворсклы перенес операцию
У футболиста был обнаружен перелом левой ноги
Фото: ФК Ворскла
Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк был прооперирован в одной из профильных клиник в Ровно.
Отметим, 29-летний форвард готовился к матчу 18-го тура УПЛ против "Львова" (1:1) и в какой-то момент оступился - как итог был обнаружен перелом левой ноги. Отмечается, что на какое-то время кости в месте травмы скрепили специальной пластиной
"Два месяца пауза, а дальше в бой с двойной энергией и спортивной злобой. В кругу семьи любые раны заживут быстрее", - с улыбкой сказал Степанюк.
В нынешнем сезоне Степанюк провел 19 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
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