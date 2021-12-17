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Форвард Ворсклы перенес операцию

Премьер-лига
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У футболиста был обнаружен перелом левой ноги

Форвард Ворсклы перенес операцию

Фото: ФК Ворскла

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Нападающий "Ворсклы" Руслан Степанюк был прооперирован в одной из профильных клиник в Ровно.

Отметим, 29-летний форвард готовился к матчу 18-го тура УПЛ против "Львова" (1:1) и в какой-то момент оступился - как итог был обнаружен перелом левой ноги. Отмечается, что на какое-то время кости в месте травмы скрепили специальной пластиной

"Два месяца пауза, а дальше в бой с двойной энергией и спортивной злобой. В кругу семьи любые раны заживут быстрее", - с улыбкой сказал Степанюк.

В нынешнем сезоне Степанюк провел 19 матчей за "Ворсклу" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Читайте такжеБольше всего игроков Ворсклы. В УПЛ назвали символическую сборную 1-18 туров

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк
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Источник:
ФК Ворскла

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