Московский "Локомотив" официально заявил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником "Шахтера" Марком Рене Мампасси .

Срок соглашения — пять лет. Игрок в свое новой команде будет выступать под номером 18.

Игрок является воспитанником "Шахтёра". В текущем сезоне футболист выступал в аренде в "Мариуполе", где провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.

Также 18-летний защитник является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.

Ранее также сообщалось, что Локомотив рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.