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Официально: Защитник Шахтера Мампасси перешел в московский Локомотив
Марк Мампасси продолжит карьеру в Москве
fclm.ru
Московский "Локомотив" официально заявил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником "Шахтера"
Срок соглашения — пять лет. Игрок в свое новой команде будет выступать под номером 18.
Игрок является воспитанником "Шахтёра". В текущем сезоне футболист выступал в аренде в "Мариуполе", где провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.
Также 18-летний защитник является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.
Ранее также сообщалось, что Локомотив рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.
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