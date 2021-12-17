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Официально: Защитник Шахтера Мампасси перешел в московский Локомотив

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Марк Мампасси продолжит карьеру в Москве

Официально: Защитник Шахтера Мампасси перешел в московский Локомотив

fclm.ru

Новина українською

Московский "Локомотив" официально заявил о подписании контракта с 18-летним центральным защитником "Шахтера" Марком Рене Мампасси.

Срок соглашения — пять лет. Игрок в свое новой команде будет выступать под номером 18.

Игрок является воспитанником "Шахтёра". В текущем сезоне футболист выступал в аренде в "Мариуполе", где провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.

Также 18-летний защитник является игроком юношеской сборной Украины. За команду U-17 футболист сыграл 12 матчей и забил 2 мяча, а в составе сборной U-19 провёл 3 встречи.

Ранее также сообщалось, что Локомотив рассматривает вариант натурализации игрока по упрощенному сценарию, который Россия предоставляет жителям оккупированных ей же украинских территорий (Марк родился в Донецке), чтобы футболист не считался легионером в РПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь Локомотив (Москва) Шахтер (Донецк) Марк Мампасси
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Комментарии (25)
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Il Gatto
17.12.2021 в 17:57
pohuy
Ответить
0
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
17.12.2021 в 17:38
Там и оставайся ватноголовый,неуспехов тебе
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.12.2021 в 17:29
Да причём он тут, родители наверное решают переехать. Это хорошо даже, зачем таким людям здесь жить.....
Ответить
+3
-3
avatar
WuTаng (Київ)
17.12.2021 в 17:25
Клятий Ахметов продає топових гравців країні-агресору в той час, як нам доводиться дивитись на Забавного!
Ответить
+2
-4
Krivbass6 (Кривой Рог)
17.12.2021 в 17:21
Ветер в спину и якорь в ж..пу.
Ответить
+4
-1
avatar
Сокира Пердуна (Североюжанск)
17.12.2021 в 17:03
Перешёл Мампасси.М, да и уд с ним
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2021 в 17:02
Шкурин - ЦСКА, Бенито - Тамбов, Карлос Забрано - Рубин...
Ответить
+2
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2021 в 17:01
ну, все? теперь ежедневные новости про подкопченного малоросса закончатся?
Ответить
+6
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2021 в 16:56
Михалик - Локомотив, Аруна - Анжи, Астана, Громов - Самара, Алибеков - Уфа, Кадири - Арсенал Тула ...
Ответить
+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
17.12.2021 в 17:35
а Алиев и Милевский?
Ответить
+1
0
KadimXa (Харьков)
17.12.2021 в 16:47
Не велика потеря.
Ответить
+5
-1
MaximSK (Киев)
17.12.2021 в 16:41
Потерянный игрок для сборной Украины теперь, даже если не получит российское гражданство.
Ответить
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
17.12.2021 в 16:36
Какая-то закономерность уже прослеживается, угадайте воспитанники и просто игроки какого клуба чаще всего переходят к оккупантам.
Ответить
+10
-4
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2021 в 16:43
Динамо?
Ответить
+4
-11
MaximSK (Киев)
17.12.2021 в 16:49
Нет, Шахтера.
+8
-2
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2021 в 16:57
Михалик - Локомотив, Аруна - Анжи, Астана, Громов - Самара, Алибеков - Уфа, Кадири - Арсенал Тула ...
+3
-4
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2021 в 17:02
Шкурин - ЦСКА, Бенито - Тамбов, Карлос Забрано - Рубин...
+3
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
17.12.2021 в 17:10
Шарик ты балбес. Говорится об украинцах какой нах Аруна, какой кадири. А Михалик переходил ещё до войны, ты бы ещё Ващука вспомнил
+9
-3
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2021 в 17:33
Вот цитата: "...и просто игроки какого клуба чаще всего переходят к оккупантам".
+2
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2021 в 17:40
Абсент, меньше пей бояры и не нюхай лапти
+1
-2
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2021 в 17:44
Из всех, кого ты назвал у, только Алибеков является воспитанником ДК и то он такой же украинец как и ты, болезненный
+1
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2021 в 17:46
А всякие там ордцы, кулаковы, данченки, рахицкие, калинины, папуасси, билоноги, грини, сауткины, и ещё многие другие тридварасы- это выходцы из кротофермы
+2
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
17.12.2021 в 17:41
а что в этом удивительного?
Ответить
+1
-3
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2021 в 17:51
А никто и не удивляется, орки есть орки
+1
-1
avatar
Oldfanat (Полтава)
17.12.2021 в 16:33
Скотина, что тут можно сказать, как и его агент и клуб.
Ответить
+9
-3


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