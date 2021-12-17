Сорокин и Хамелюк покинули ФК Львов

ФК "Львов" объявил о том, что полузащитники Владислав Хамелюк и Святослав Сорокин покинули команду.

С Хамелюком контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, а у Сорокина закончился срок аренды, и он возвращается в "Колос".

Хамелюк присоединился к ФК "Львов" в июле текущего года. За это время успел провести 2 матча.

Сорокин, в свою очередь, стал игроком "Львов" в сентябре этого года. В официальных матчах в составе "горожан" появлялся на поле трижды.