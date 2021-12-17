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Сорокин и Хамелюк покинули ФК Львов

Премьер-лига
(1 голосов)

С Хамелюком разорван контракт, Сорокин вернулся в Колос

Сорокин и Хамелюк покинули ФК Львов

lvivfc.com

Новина українською

ФК "Львов" объявил о том, что полузащитники Владислав Хамелюк и Святослав Сорокин покинули команду.

С Хамелюком контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, а у Сорокина закончился срок аренды, и он возвращается в "Колос".

Хамелюк присоединился к ФК "Львов" в июле текущего года. За это время успел провести 2 матча.

Сорокин, в свою очередь, стал игроком "Львов" в сентябре этого года. В официальных матчах в составе "горожан" появлялся на поле трижды.

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В статье: ФК Львов Владислав Хамелюк
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Источник:
ФК Львів

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.12.2021 в 00:15
не чего бегать -идите во 2 лигу
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