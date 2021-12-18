Ганский игрок Ворсклы завершил свое интервью клубному каналу лозунгом "Слава Украине"

Левый защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу прокомментировал первую половину сезона, а также довольно интересно решил завершить свое выступление на камеру:

“Ох уж этот конец года. Низкие температуры, тяжелые промерзшие поля, на которых каждый игрок боится получить травму. Вы сами видели, в каком составе мы были вынуждены доигрывать несколько последних туров.

Что касается сезона в целом, то он мне нравится, но я очень расстраиваюсь, когда кто-то из нашей команды надолго выпадает из-за травмы. Уверен, что остаток сезона мы проведем сильнее. Зимой хорошо подготовимся, и будем двигаться к своей цели.

Считаю, что лучшим примером нашей игры, в которой нам удалось продемонстрировать желание, выдержку и дисциплину, стал выездной матч с “Динамо” (2:1). Вспоминаю атмосферу в нашей раздевалке после игры – это просто не передать словами.

Уже не раз говорил, что счастлив быть частью “Ворсклы”. Желаю всем нашим болельщикам счастливого нового года, а команде – новых побед. Слава Украине”, – сказал Якубу.