Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ганский игрок Ворсклы завершил свое интервью клубному каналу лозунгом "Слава Украине"
У него почти получилось
Левый защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу прокомментировал первую половину сезона, а также довольно интересно решил завершить свое выступление на камеру:
“Ох уж этот конец года. Низкие температуры, тяжелые промерзшие поля, на которых каждый игрок боится получить травму. Вы сами видели, в каком составе мы были вынуждены доигрывать несколько последних туров.
Что касается сезона в целом, то он мне нравится, но я очень расстраиваюсь, когда кто-то из нашей команды надолго выпадает из-за травмы. Уверен, что остаток сезона мы проведем сильнее. Зимой хорошо подготовимся, и будем двигаться к своей цели.
Считаю, что лучшим примером нашей игры, в которой нам удалось продемонстрировать желание, выдержку и дисциплину, стал выездной матч с “Динамо” (2:1). Вспоминаю атмосферу в нашей раздевалке после игры – это просто не передать словами.
Уже не раз говорил, что счастлив быть частью “Ворсклы”. Желаю всем нашим болельщикам счастливого нового года, а команде – новых побед. Слава Украине”, – сказал Якубу.
Отметим, что на счету Наджиба 16 матчей в текущем сезоне УПЛ, а "Ворскла" расположилась после 18 туров на пятой позиции чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Аталанта - Рома. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.12.2021
- Шевченко снова проиграл, Мампасси уходит в Локомотив. Главные новости за 17 декабря
- Монзуль: У меня слабость – раки и таранька
- Гринь: Россия – агрессор, Крым – наш. Я наберу этого идиота, который брал интервью
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО