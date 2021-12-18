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Ганский игрок Ворсклы завершил свое интервью клубному каналу лозунгом "Слава Украине"

Премьер-лига
(1 голосов)

У него почти получилось

Ганский игрок Ворсклы завершил свое интервью клубному каналу лозунгом "Слава Украине"

Новина українською

Левый защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу прокомментировал первую половину сезона, а также довольно интересно решил завершить свое выступление на камеру:

“Ох уж этот конец года. Низкие температуры, тяжелые промерзшие поля, на которых каждый игрок боится получить травму. Вы сами видели, в каком составе мы были вынуждены доигрывать несколько последних туров.

Что касается сезона в целом, то он мне нравится, но я очень расстраиваюсь, когда кто-то из нашей команды надолго выпадает из-за травмы. Уверен, что остаток сезона мы проведем сильнее. Зимой хорошо подготовимся, и будем двигаться к своей цели.

Считаю, что лучшим примером нашей игры, в которой нам удалось продемонстрировать желание, выдержку и дисциплину, стал выездной матч с “Динамо” (2:1). Вспоминаю атмосферу в нашей раздевалке после игры – это просто не передать словами.

Уже не раз говорил, что счастлив быть частью “Ворсклы”. Желаю всем нашим болельщикам счастливого нового года, а команде – новых побед. Слава Украине”, – сказал Якубу.

Отметим, что на счету Наджиба 16 матчей в текущем сезоне УПЛ, а "Ворскла" расположилась после 18 туров на пятой позиции чемпионата Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Наджиб Якубу
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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
18.12.2021 в 14:00
))) ... во всяком случае, человек отдает себе отчет, где он работает и живет. Ничего странного ...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
18.12.2021 в 13:42
Бачу, синку, що ти не москаль)
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+2
0
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ascent (Луксор)
18.12.2021 в 12:46
У полярных сов взрыв мозга...
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0
-4
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Drovko (Lviv)
18.12.2021 в 12:29
Красава
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+4
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