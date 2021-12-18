  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Львова Дулуб: Даже фанаты Карпат поддерживали мое возвращение
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Львова Дулуб: Даже фанаты Карпат поддерживали мое возвращение

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересное заявление от наставника

Тренер Львова Дулуб: Даже фанаты Карпат поддерживали мое возвращение

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал первую часть сезона, а также вспомнил отношение фанатов после его возвращения тренировать в Украине:

“Я бы поставил команде оценку “удовлетворительно” за первую часть сезона. Оценки "плохо" быть не может, потому что мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца тех же игроков, которые были в команде в сентябре. Есть недовольство от матчей с "Динамо" и "Шахтером", где мы могли брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но с того, как шли игры – мы не доработали.

Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Всюду я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас. После возвращения во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты "Карпат" поддерживали, - сказал Дулуб.

Напомним, что белорусский специалист в 2016-2017 гг. провел 23 матча во главе львовских "Карпат" и 13 встреч на тренерском мостике одесского "Черноморца". В сентябре этого года он вернулся в украинский чемпионат, став тренером "Львова". Клуб и Дулуб связаны контрактом до конца сезона.

Пока львовяне идут 12-ми в чемпионате Украины, опережая зону вылета на три очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Дулуб Львов Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...