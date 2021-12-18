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Тренер Львова Дулуб: Даже фанаты Карпат поддерживали мое возвращение
Интересное заявление от наставника
Фото: ФК Львов
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал первую часть сезона, а также вспомнил отношение фанатов после его возвращения тренировать в Украине:
“Я бы поставил команде оценку “удовлетворительно” за первую часть сезона. Оценки "плохо" быть не может, потому что мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца тех же игроков, которые были в команде в сентябре. Есть недовольство от матчей с "Динамо" и "Шахтером", где мы могли брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но с того, как шли игры – мы не доработали.
Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Всюду я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас. После возвращения во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты "Карпат" поддерживали, - сказал Дулуб.
Напомним, что белорусский специалист в 2016-2017 гг. провел 23 матча во главе львовских "Карпат" и 13 встреч на тренерском мостике одесского "Черноморца". В сентябре этого года он вернулся в украинский чемпионат, став тренером "Львова". Клуб и Дулуб связаны контрактом до конца сезона.
Пока львовяне идут 12-ми в чемпионате Украины, опережая зону вылета на три очка.
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