Тренер Львова Дулуб: Даже фанаты Карпат поддерживали мое возвращение

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал первую часть сезона, а также вспомнил отношение фанатов после его возвращения тренировать в Украине:

“Я бы поставил команде оценку “удовлетворительно” за первую часть сезона. Оценки "плохо" быть не может, потому что мы поднялись в турнирной таблице на пятое место с конца тех же игроков, которые были в команде в сентябре. Есть недовольство от матчей с "Динамо" и "Шахтером", где мы могли брать очки. Да, по итоговым счетам 1:4 и 1:6 так не скажешь, но с того, как шли игры – мы не доработали.

Я был в Украине в двух разных точках, во Львове и Одессе. Всюду я видел одинаковое отношение к нам. Мы отдавались на сто процентов, и люди поддерживали нас. После возвращения во Львов я не ожидал даже такого теплого приема со стороны руководства, персонала и болельщиков. Даже фанаты "Карпат" поддерживали, - сказал Дулуб.