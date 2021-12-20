  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Официальная информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Официальная информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, уже все согласовано

Цыганык: Официальная информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением о грядущем трансфере защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Официальная информация по переходу Миколенко в "Эвертон" будет после 1 января. Сейчас, насколько я понимаю, идет последний этап переговоров. Клубы очень близки к тому, чтобы все завершить. Сумма трансфера Миколенко составит 20 млн.

Я разговаривал с Игорем Суркисом, который очень рад, что есть интерес к украинским футболистам. И он подтвердил, что действительно пообещал футболистам, что если по ним поступят достойные предложения, то он даст им шанс проявить себя в других клубах", – сказал Цыганык.

По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KadimXa (Харьков)
20.12.2021 в 18:58
Летят утки
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.12.2021 в 18:52
Не верю!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...