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Цыганык: Официальная информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января
Кажется, уже все согласовано
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением о грядущем трансфере защитника "
"Официальная информация по переходу Миколенко в "Эвертон" будет после 1 января. Сейчас, насколько я понимаю, идет последний этап переговоров. Клубы очень близки к тому, чтобы все завершить. Сумма трансфера Миколенко составит 20 млн.
Я разговаривал с Игорем Суркисом, который очень рад, что есть интерес к украинским футболистам. И он подтвердил, что действительно пообещал футболистам, что если по ним поступят достойные предложения, то он даст им шанс проявить себя в других клубах", – сказал Цыганык.
По последним данным, соглашение украинца будет рассчитано на пять лет. В нынешнем сезоне 22-летний украинец в составе "Динамо" провел 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.
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