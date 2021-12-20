Цыганык: Официальная информация по переходу Миколенко в Эвертон будет после 1 января

Украинский журналист Игорь Цыганык поделился мнением о грядущем трансфере защитника " Динамо " и сборной Украины Виталия Миколенко в "Эвертон".

"Официальная информация по переходу Миколенко в "Эвертон" будет после 1 января. Сейчас, насколько я понимаю, идет последний этап переговоров. Клубы очень близки к тому, чтобы все завершить. Сумма трансфера Миколенко составит 20 млн.

Я разговаривал с Игорем Суркисом, который очень рад, что есть интерес к украинским футболистам. И он подтвердил, что действительно пообещал футболистам, что если по ним поступят достойные предложения, то он даст им шанс проявить себя в других клубах", – сказал Цыганык.