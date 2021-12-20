Цыганык: Выход разговора Сенькива и Селезнева в эфир – хайп. История неправильная с обеих сторон

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о конфликте форварда "Миная" Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива .

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.

"То, как вел себя Селезнев по отношению к журналисту, – это недопустимо, по-хамски. Так вообще нельзя себя вести. Я Селезневу об этом говорил много раз.

По поводу выхода разговора в прямой эфир... Знаете, здесь сидят люди, которые знают, что такое "Профутбол" – после эфиров были разные разговоры. У меня таких разговоров было сто, просто у меня характер другой – я могу послать, и все. И на этом все закончится. Потом проходит время, и абсолютно нормально выясняешь с человеком отношения.

По отношению ко мне никто бы не позволил так себя вести. Выход этого в эфир – для меня это хайп. Считаю, что просто похайповали.

По поводу инсайдов, каждый журналист может выдавать ту информацию, которую считает нужной. Люди, которые выходят на поле, должны думать, кем они есть в жизни, о своих действиях, они – публичные личности.

Нужно понимать, что что-то нельзя, много чего. И эмоции не всегда можно выдавать.

Я бы так никогда не сделал – таких разговоров у меня было миллионы. Не миллионы, но сотни тысяч точно. Каждый раз какие-то претензии, говоришь – та пошел, ты... И на этом все заканчивается.

Угрозы? Ну что Селезнев может сделать? Зная работу в журналистике, когда хотят дать по голове, никто не звонит. Если звонит и предупреждает, то ничего не собирается. Эта история неправильная с обеих сторон", – сказал Цыганык.