  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Выход разговора Сенькива и Селезнева в эфир – хайп. История неправильная с обеих сторон
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Выход разговора Сенькива и Селезнева в эфир – хайп. История неправильная с обеих сторон

Премьер-лига
(1 голосов)

А вот и мнение еще одного известного украинского журналиста

Цыганык: Выход разговора Сенькива и Селезнева в эфир – хайп. История неправильная с обеих сторон

скриншот youtube

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о конфликте форварда "Миная" Евгения Селезнева и журналиста Андрея Сенькива.

Напомним, что журналист в эфире программы "ТаТоТаке" сказал, что Селезнев плохо влияет на атмосферу в "Минае", а главный тренер Игорь Леонов ничего не контролирует в раздевалке. После этого Селезнев начал звонить Сенькиву по телефону и угрожать расправой.

"То, как вел себя Селезнев по отношению к журналисту, – это недопустимо, по-хамски. Так вообще нельзя себя вести. Я Селезневу об этом говорил много раз.

По поводу выхода разговора в прямой эфир... Знаете, здесь сидят люди, которые знают, что такое "Профутбол" – после эфиров были разные разговоры. У меня таких разговоров было сто, просто у меня характер другой – я могу послать, и все. И на этом все закончится. Потом проходит время, и абсолютно нормально выясняешь с человеком отношения.

По отношению ко мне никто бы не позволил так себя вести. Выход этого в эфир – для меня это хайп. Считаю, что просто похайповали.

По поводу инсайдов, каждый журналист может выдавать ту информацию, которую считает нужной. Люди, которые выходят на поле, должны думать, кем они есть в жизни, о своих действиях, они – публичные личности.

Нужно понимать, что что-то нельзя, много чего. И эмоции не всегда можно выдавать.

Я бы так никогда не сделал – таких разговоров у меня было миллионы. Не миллионы, но сотни тысяч точно. Каждый раз какие-то претензии, говоришь – та пошел, ты... И на этом все заканчивается.

Угрозы? Ну что Селезнев может сделать? Зная работу в журналистике, когда хотят дать по голове, никто не звонит. Если звонит и предупреждает, то ничего не собирается. Эта история неправильная с обеих сторон", – сказал Цыганык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Игорь Цыганык ФК Минай Андрей Сенькив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FC Energy (Новая Каховка)
20.12.2021 в 20:53
Хайп не хайп, а таким случаям надо давать огласку. Быдло нужно порицать.
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...