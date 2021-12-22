"Представлял холодную войну и автоматы Калашникова". Экс-игрок Динамо - о переезде в Украину

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Юнес Беланда рассказал о периоде выступлений за команду и жизни в Украине.

– Куда бы я не поехал, я был бы конкурентным. При подписании контракта с "Динамо", многие говорили, что я понижаю свой уровень, но это не так. Мы играли престижные матчи, и наш уровень был намного более высоким, чем у некоторых французских команд. "Динамо" играло в Лиге чемпионов и Лиге Европы, где кое-чего добивалось.

– Издалека чемпионат Украины имеет несколько экзотическую репутацию. Что убедило вас поехать туда?

– Это правда, что со стороны так может показаться. Я сначала тоже сказал себе: "Куда я еду, черт возьми?" У меня в голове был образ холодной войны, автоматов Калашникова… Но президент "Динамо" Игорь Суркис выучил меня наизусть. Он хотел построить вокруг меня команду и знал, что я могу играть даже "шестерку", функции которой выполнял в молодости. Он не из тех, кто скажет тебе: "Ах, он был чемпионом Франции, потому мы сделаем ставку на него". Кроме того, он меня мотивировал, сказав, что "Шахтер" четыре года кряду был чемпионом Украины. Меня зацепил этот вызов, а остальное вы знаете: нам пришлось ждать сезон, но затем мы выиграли чемпионат дважды кряду (в 2015 и 2016 годах – прим.), а еще брали Кубок Украины.

– Вам было хорошо жить в Украине?

– Да, потому что я был не один. Я полетел туда с братом и женой. Там же родились наши первые двое детей. Даже когда начались события на Майдане, я никогда не чувствовал себя неуверенно, и Киев навсегда впечатлил меня. Там я прожил одни из лучших лет в своей жизни. Единственный раз, когда я задумывался над уходом, случился в начале войны на Донбассе, потому что чемпионат был остановлен на несколько месяцев, а я хотел продолжать играть, - сказал Беланда.

Напомним, Беланда выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017-й годы. За это время полузащитник сыграл 88 матчей, забил 11 голов и оформил 16 результативных передач.

Сейчас марокканский футболист играет в Турции за "Адана Демирспор".