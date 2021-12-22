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Гендиректор Металлиста 1925: Люди с удовольствием ходят на футбол и смотрят наши матчи
Ярослав Вдовенко подвел итог осенней части сезона
Генеральный директор "
"Мы ставили задачу занять место не ниже десятого. Команда с этим справилась. По выполнению задачи у нас замечаний нет. Что касается результатов, то вы все видели сами. Можно было сыграть и лучше, но это футбол. Есть объяснение, почему так произошло. Наши основные футболисты, на которых рассчитывал тренерский штаб, травмировались и выбывали из строя. Им на замену приходил ближайший резерв, который не всегда справлялся. В плане игры и зрелищности мы никого не подвели. Люди с удовольствием ходят на футбол и смотрят наши матчи.
С 24 января по 20 февраля у нас будет сбор в Турции. Планируется 8-10 спаррингов, это уточняется. У нас будет даже по две игры в день, поэтому сыграют все. После Нового года будем заниматься трансферами. Рассчитываем приобрести 5-6 человек на проблемные позиции в нападение и защиту. Пока мы не спешим", — сказал Вдовенко.
Напомним, что "Металлист 1925" по итогам осенней части сезона набрал 19 очков и занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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