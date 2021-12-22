Шахтер не планирует продлевать контракт с Коноплянкой

Донецкий " Шахтер " не планирует продлевать контракт с 32-леним вингером Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби не рассчитывает на игрока.

Также отмечается, что в "Шахтере" Коноплянка получает порядка 2,5 млн гривен в год, и поэтому, чтобы найти себе другой клуб, ему придется существенно урезать свои финансовые аппетиты.

Напомним, что соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Коноплянка не сыграл ни одного матча в УПЛ – он дважды выходил на замену в летних матчах квалификации ЛЧ, при этом часть сезона футболист пропустил из-за травмы.