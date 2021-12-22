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Шахтер не планирует продлевать контракт с Коноплянкой
Летом, вероятно, футболист покинет донецкий клуб
shakhtar.com
Донецкий "
Главный тренер команды Роберто Де Дзерби не рассчитывает на игрока.
Также отмечается, что в "Шахтере" Коноплянка получает порядка 2,5 млн гривен в год, и поэтому, чтобы найти себе другой клуб, ему придется существенно урезать свои финансовые аппетиты.
Напомним, что соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Коноплянка не сыграл ни одного матча в УПЛ – он дважды выходил на замену в летних матчах квалификации ЛЧ, при этом часть сезона футболист пропустил из-за травмы.
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