  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер не планирует продлевать контракт с Коноплянкой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер не планирует продлевать контракт с Коноплянкой

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Летом, вероятно, футболист покинет донецкий клуб

Шахтер не планирует продлевать контракт с Коноплянкой

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" не планирует продлевать контракт с 32-леним вингером Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив.

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби не рассчитывает на игрока.

Также отмечается, что в "Шахтере" Коноплянка получает порядка 2,5 млн гривен в год, и поэтому, чтобы найти себе другой клуб, ему придется существенно урезать свои финансовые аппетиты.

Напомним, что соглашение сторон рассчитано до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Коноплянка не сыграл ни одного матча в УПЛ – он дважды выходил на замену в летних матчах квалификации ЛЧ, при этом часть сезона футболист пропустил из-за травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
SERG DIAGER (Сумы)
22.12.2021 в 17:46
"Жека, в Минае будешь заканчивать" М. Кополовец
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
22.12.2021 в 17:46
А может если бы в Ливерпуль перешёл то все было по другому! Турция ждёт,а может ещё в топ чемпе но вкоманде второй половины таблицы,может Дженоа,хотя лучше в Кривбасс)))
Ответить
0
0
Консул (Новоград-Волинський)
22.12.2021 в 17:36
Це усе. Дякую за декілька сильних сезонів.
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
22.12.2021 в 17:32
Хорошо устроился
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...