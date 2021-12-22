Источник: Металлист предложил Кочергину "шикарные условия", но он хочет играть в Европе

Харьковский " Металлист " действительно делал предложение хавбеку "Зари" Владиславу Кочергину.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, игроку были предложены "шикарные по украинским меркам условия", однако футболист ответил отказом, так как он хочет попробовать свои силы в Европе и видит себя в других европейских чемпионатах.

Отмечается, что игроком интересуются клубы Бельгии, Португалии и Австрии, и агент Кочергина уже ведет работу в этом направлении.

Интересно, что ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что Кочергин запросил у "Металлиста" "неадекватные деньги" .

Напомним, что контракт Кочергина с "Зарей" истекает летом 2022 года. Сейчас игрок находится в дубле луганчан, так как не хочет продлевать соглашение с клубом.