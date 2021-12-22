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Источник: Металлист предложил Кочергину "шикарные условия", но он хочет играть в Европе
Хавбек ответил отказом на предложение харьковского клуба
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Харьковский "
Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, игроку были предложены "шикарные по украинским меркам условия", однако футболист ответил отказом, так как он хочет попробовать свои силы в Европе и видит себя в других европейских чемпионатах.
Отмечается, что игроком интересуются клубы Бельгии, Португалии и Австрии, и агент Кочергина уже ведет работу в этом направлении.
Интересно, что ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что
Напомним, что контракт Кочергина с "Зарей" истекает летом 2022 года. Сейчас игрок находится в дубле луганчан, так как не хочет продлевать соглашение с клубом.
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