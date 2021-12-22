  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Металлист предложил Кочергину "шикарные условия", но он хочет играть в Европе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Металлист предложил Кочергину "шикарные условия", но он хочет играть в Европе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек ответил отказом на предложение харьковского клуба

Источник: Металлист предложил Кочергину "шикарные условия", но он хочет играть в Европе

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Харьковский "Металлист" действительно делал предложение хавбеку "Зари" Владиславу Кочергину.

Как сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, игроку были предложены "шикарные по украинским меркам условия", однако футболист ответил отказом, так как он хочет попробовать свои силы в Европе и видит себя в других европейских чемпионатах.

Отмечается, что игроком интересуются клубы Бельгии, Португалии и Австрии, и агент Кочергина уже ведет работу в этом направлении.

Интересно, что ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что Кочергин запросил у "Металлиста" "неадекватные деньги".

Напомним, что контракт Кочергина с "Зарей" истекает летом 2022 года. Сейчас игрок находится в дубле луганчан, так как не хочет продлевать соглашение с клубом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владислав Кочергин Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...