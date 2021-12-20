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Цыганык: Металлист хотел подписать Кочергина, но тот запросил "неадекватную сумму"
В итоге, харьковчане отказались от трансфера
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что "
"Металлист" хотел подписать Владислава Кочергина из "Зари", но тот запросил очень большие деньги. Совершенно неадекватная сумма для украинских реалий. Поэтому харьковчане отказались от этого трансфера", - сказал Цыганык.
Также инсайдер заявил, что харьковчане продолжают интересоваться бразильским рынком:
"Металлист" торгует бразильского полузащитника Густаво. И вроде бы есть вероятность, что он может переехать в Харьков. Но официальных бумаг пока никто не подписывал и даже конкретных договоренностей еще нет", - подвел итог журналист.
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