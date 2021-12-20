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Цыганык: Металлист хотел подписать Кочергина, но тот запросил "неадекватную сумму"

Первая лига
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(2 голосов)

В итоге, харьковчане отказались от трансфера

Цыганык: Металлист хотел подписать Кочергина, но тот запросил "неадекватную сумму"

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что "Металлист" хотел пополниться полузащитником "Зори" Владиславом Кочергиным.

"Металлист" хотел подписать Владислава Кочергина из "Зари", но тот запросил очень большие деньги. Совершенно неадекватная сумма для украинских реалий. Поэтому харьковчане отказались от этого трансфера", - сказал Цыганык.

Также инсайдер заявил, что харьковчане продолжают интересоваться бразильским рынком:

"Металлист" торгует бразильского полузащитника Густаво. И вроде бы есть вероятность, что он может переехать в Харьков. Но официальных бумаг пока никто не подписывал и даже конкретных договоренностей еще нет", - подвел итог журналист.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык Владислав Кочергин Металлист (Харьков) Густаво
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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djeff2015 (Запорожье)
20.12.2021 в 23:17
ингулец
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Dimoncho (Kharkiv)
20.12.2021 в 23:04
Хочет в Ференцварош?
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