Цыганык: Металлист хотел подписать Кочергина, но тот запросил "неадекватную сумму"

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о том, что " Металлист " хотел пополниться полузащитником "Зори" Владиславом Кочергиным.

"Металлист" хотел подписать Владислава Кочергина из "Зари", но тот запросил очень большие деньги. Совершенно неадекватная сумма для украинских реалий. Поэтому харьковчане отказались от этого трансфера", - сказал Цыганык.

Также инсайдер заявил, что харьковчане продолжают интересоваться бразильским рынком: