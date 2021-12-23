Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ
Игрок находится в статусе свободного агента с лета
Фото - ФК Десна
Бывший защитник "Динамо" Артем Сухоцкий может в ближайшее время стать игроком "Черноморца", сообщает Динамомания.
Переход может быть завершен в ближайшее время.
Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна", которую он покинул в июле. С того момент защитник находится в статусе свободного агента. Сухоцкий также известен по выступлениям за "Динамо-2", "Ильичевец", "Александрию", "Зарю", словацкий "Слован" и минское "Динамо".
Напомним, на зимний перерыв "Черноморец" ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.
Популярное сейчас
- Барса берёт Торреса, Бензема тащит Реал, Ярмолу ждут в Турции. Главные новости за 22 декабря
- Рамос получил свою первую красную карточку за ПСЖ
- Будковский: О том, что покинул Десну, узнал из интернета
- Источник назвал следующий клуб Андрея Тотовицкого
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО