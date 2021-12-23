Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ

Бывший защитник "Динамо" Артем Сухоцкий может в ближайшее время стать игроком "Черноморца", сообщает Динамомания.

Переход может быть завершен в ближайшее время.

Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна", которую он покинул в июле. С того момент защитник находится в статусе свободного агента. Сухоцкий также известен по выступлениям за "Динамо-2", "Ильичевец", "Александрию", "Зарю", словацкий "Слован" и минское "Динамо".

Напомним, на зимний перерыв "Черноморец" ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.