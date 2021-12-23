  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок находится в статусе свободного агента с лета

Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ

Фото - ФК Десна

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Артем Сухоцкий может в ближайшее время стать игроком "Черноморца", сообщает Динамомания.

Переход может быть завершен в ближайшее время.

Последним клубом 29-летнего футболиста была "Десна", которую он покинул в июле. С того момент защитник находится в статусе свободного агента. Сухоцкий также известен по выступлениям за "Динамо-2", "Ильичевец", "Александрию", "Зарю", словацкий "Слован" и минское "Динамо".

Напомним, на зимний перерыв "Черноморец" ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.

Читайте такжеНовый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Артем Сухоцкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...