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Новый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов

Премьер-лига
(1 голосов)

Однако формально президентом до конца сезона останется Леонид Климов

Новый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов

tribun.com.ua

Новина українською

Нынешний президент "Черноморца" Леонид Климов формально останется президентом клуба до конца этого сезона.

Как сообщает ТаТоТаке, заминка с продажей клуба связана с документами и передачей объектов, многие из которых заложены.

Впрочем, де-факто уже сейчас управлять клубом будет уже новый владелец Борис Кауфман.

При этом, по данным источника, на 2022 год уже запланировано потратить на "Черноморец" не менее 5 млн долларов.

Также сообщается, что Кауфман, который не очень разбирается в футболе, вероятно, решил купить клуб по условной "разнарядке" президента Украины Владимира Зеленского, который очень хочет, чтобы именитые украинские клубы в разных городах (тот же "Кривбасс") активно развивались. Во многом, чтобы "понравиться" президенту, Кауфман, который ранее не интересовался футболом, и решил вложиться в "Черноморец".

Напомним, что одесская команда по итогам осенней части сезона занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков.

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В статье: Черноморец (Одесса) Борис Кауфман
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Источник:
ТаТоТаке

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