"Сепаратист, езжай в свою ДНР. Как мне реагировать?" - Селезнев - о среднем пальце фанатам

Нападающий " Миная " Евгений Селезнев рассказал о том, почему показал непристойный жест (средний палец) фанатам "Ворсклы" во время матча УПЛ, а также вспомнил эпизод с угрозами болельщику харьковского "Металлиста 1925".

"А как отреагировать, когда мне говорят: "Сепаратист, езжай в свою ДНР"? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну как я такое буду слушать?

В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не прятался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать", — сказал Селезнев.