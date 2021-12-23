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"Сепаратист, езжай в свою ДНР. Как мне реагировать?" - Селезнев - о среднем пальце фанатам
Евгений - очень ранимый человек
Нападающий "
"А как отреагировать, когда мне говорят: "Сепаратист, езжай в свою ДНР"? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну как я такое буду слушать?
В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не прятался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать", — сказал Селезнев.
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