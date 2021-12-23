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"Сепаратист, езжай в свою ДНР. Как мне реагировать?" - Селезнев - о среднем пальце фанатам

Премьер-лига
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Евгений - очень ранимый человек

"Сепаратист, езжай в свою ДНР. Как мне реагировать?" - Селезнев - о среднем пальце фанатам

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о том, почему показал непристойный жест (средний палец) фанатам "Ворсклы" во время матча УПЛ, а также вспомнил эпизод с угрозами болельщику харьковского "Металлиста 1925".

"А как отреагировать, когда мне говорят: "Сепаратист, езжай в свою ДНР"? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну как я такое буду слушать?

В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не прятался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил. Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать", — сказал Селезнев.

Читайте такжеСелезнев: Заявление за угрозы? Я ничего Сенькиву не сделал. Хотеть - не значит сделать. Я что, не могу хотеть?

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
23.12.2021 в 18:57
Как тебе реагировать? Идти искать билеты туда, куда тебя посылают. Не знаешь где купить - спроси, тебе любой подскажет еще и на билет денег даст.
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