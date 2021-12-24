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Олимпия хочет договориться с Динамо о выплате долга по Дерлису Гонсалесу

Премьер-лига
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Парагвайский клуб ищет пути решения проблемы

Олимпия хочет договориться с Динамо о выплате долга по Дерлису Гонсалесу

La Nación

Новина українською

Руководство парагвайской "Олимпии" намерено полюбовно урегулировать проблемный долг перед "Динамо" за Дерлиса Гонсалеса, сумма которого составляет 5,5 миллионов долларов.

Из-за него "Олимпии" запретили регистрировать новых футболистов, клуб переживает сложные времена и его будущее довольно туманно.

Впрочем, "Олимпия" разработала конкретный план погашения долга - предполагается, что парагвайцы внесут аванс в размере 3 миллионов долларов, который будет депонирован в швейцарском банке, а остальная часть будет выплачена в рассрочку.

Клуб намерен получить нужные средства от взносов клубных инвесторов или от продажи Дерлиса Гонсалеса в МЛС или чемпионат Мексики.

Ранее боссы "Олимпии" также рассматривали вариант, при котором свои деньги киевляне в полном объеме смогут получить только через 8-9 лет.

Напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб долгое время не признавал долг (либо просто хотел затянуть время) и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.

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В статье: Динамо (Киев) Олимпия (Парагвай) Дерлис Гонсалес
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Источник:
La Nación

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