Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпия хочет договориться с Динамо о выплате долга по Дерлису Гонсалесу
Парагвайский клуб ищет пути решения проблемы
La Nación
Руководство парагвайской "Олимпии" намерено полюбовно урегулировать проблемный долг перед "
Из-за него "Олимпии" запретили регистрировать новых футболистов, клуб переживает сложные времена и его будущее довольно туманно.
Впрочем, "Олимпия" разработала конкретный план погашения долга - предполагается, что парагвайцы внесут аванс в размере 3 миллионов долларов, который будет депонирован в швейцарском банке, а остальная часть будет выплачена в рассрочку.
Клуб намерен получить нужные средства от взносов клубных инвесторов или от продажи Дерлиса Гонсалеса в МЛС или чемпионат Мексики.
Ранее боссы "Олимпии" также рассматривали вариант, при котором свои деньги киевляне в полном объеме смогут получить только через 8-9 лет.
Напомним, "Олимпия" должна "Динамо" 5 миллионов долларов за Дерлиса Гонсалеса и еще 0,5 миллиона в виде штрафных санкций и судебных издержек, так как парагвайский клуб долгое время не признавал долг (либо просто хотел затянуть время) и дело дошло до Спортивного арбитража Лозанны.
Популярное сейчас
- Владимир Кличко и еще 9 рекордсменов бокса по количеству титульных боев
- Манчестер Сити готов выплатить отступные за Холанда - СМИ
- "Не просто так там сидеть". Милевский - о возможной работе в Динамо
- Новый владелец Черноморца в 2022 году вложит в клуб 5 млн долларов
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО