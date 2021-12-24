КДК оштрафовал Динамо на 350 тысяч грн, Шахтер - на 50 тысяч

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решения по трем случаях с участием " Динамо " в осенней части сезона. Суммарно киевский клуб оштрафован на 350 тысяч гривен.

За проявления расизма болельщиками в матче с "Ворсклой" 6 ноября киевский клуб оштрафован на 250 тысяч гривен и наказан одним домашним матчем без фанов условно. Испытательный срок – до конца этого сезона УПЛ.

За демонстрацию болельщиками "Динамо" и "Шахтера" во время матча 3 октября баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, КДК оштрафовал оба клуба на 50 000 гривен.

Также еще 50 тысяч гривен киевляне должны заплатить за некорректные высказывания помощника главного тренера "Динамо" Эмила Караса в сторону главного арбитра матча с "Мариуполем".