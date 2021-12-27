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Определился лучший тренер УПЛ в 2021 году

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник "Шахтера" не попал даже в топ-3

Определился лучший тренер УПЛ в 2021 году

Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ по итогам 2021 года.

Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник "Динамо" Мирча Луческу. Динамовцы в 2021 году выиграли чемпионат, Кубок Украины и вернулись в групповой этап Лиги чемпионов.

Топ-3 замкнули Виктор Скрипник ("Заря") и Игор Йовичевич ("Днепр-1"). Новый коуч "Шахтера" Роберто Де Дзерби занял 5-е место, но он работает с командой только 6 месяцев.

Определился лучший тренер УПЛ в 2021 году - изображение 1Определился лучший тренер УПЛ в 2021 году - изображение 2

Критерии

1. Номинальный результат команды

(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)

2. Трудности в построении и управлении подопечными

(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)

3. Мастерство в работе с кадрами

(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)

4. Тренерское мастерство

(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)

5. Накопительный критерий

(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)

* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.

** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2021 в 13:25
Все пока не блещат((((
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