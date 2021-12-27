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Определился лучший тренер УПЛ в 2021 году
Наставник "Шахтера" не попал даже в топ-3
Фото: UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько
Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника УПЛ по итогам 2021 года.
Рейтинг по пяти критериям, а также по оценкам в каждом отдельном туре УПЛ возглавил наставник "Динамо" Мирча Луческу. Динамовцы в 2021 году выиграли чемпионат, Кубок Украины и вернулись в групповой этап Лиги чемпионов.
Топ-3 замкнули Виктор Скрипник ("Заря") и Игор Йовичевич ("Днепр-1"). Новый коуч "Шахтера" Роберто Де Дзерби занял 5-е место, но он работает с командой только 6 месяцев.
Критерии
1. Номинальный результат команды
(важность, неожиданность, сила соперника, историческая и турнирная составляющая)
2. Трудности в построении и управлении подопечными
(травмированные/дисквалифицированные, особые обстоятельства)
3. Мастерство в работе с кадрами
(игроки, использованные не на своих привычных позициях и неожиданные, но успешные новые лица в составе)
4. Тренерское мастерство
(разнообразие тактик, изменения по ходу матча, использование человеческого фактора)
5. Накопительный критерий
(если команда под руководством тренера несколько туров подряд демонстрирует четкий прогресс, постоянное улучшение результатов, тренерские новинки)
* – средний балл выводится из всех оценок, которые каждый тур выставляются тренерам.
** – тренер провел в УПЛ только одно полугодие.
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