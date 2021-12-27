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Ингулец и Львов поборются за бразильского защитника из Беларуси
Центральный защитник Вильям может перебраться в Украину
rukh.by
"Ингулец" и ФК "Львов" поборются за бразильского центрального защитника Вильяма, который до недавнего времени выступал за белорусский "Рух". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.
1 января у игрока закончится контракт, и он станет свободным агентом.
В минувшем сезоне в Беларуси Вильям провел 11 матчей в чемпионате соседней страны и забил один гол.
До переезда в Рух в марте 2020 года центрбек выступал исключительно в Бразилии.
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Источник:Телеграм
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.12.2021 в 23:38
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