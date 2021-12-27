Ингулец и Львов поборются за бразильского защитника из Беларуси

"Ингулец" и ФК "Львов" поборются за бразильского центрального защитника Вильяма, который до недавнего времени выступал за белорусский "Рух". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

1 января у игрока закончится контракт, и он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне в Беларуси Вильям провел 11 матчей в чемпионате соседней страны и забил один гол.

До переезда в Рух в марте 2020 года центрбек выступал исключительно в Бразилии.