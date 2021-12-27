  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ингулец и Львов поборются за бразильского защитника из Беларуси
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец и Львов поборются за бразильского защитника из Беларуси

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Центральный защитник Вильям может перебраться в Украину

Ингулец и Львов поборются за бразильского защитника из Беларуси

rukh.by

Новина українською

"Ингулец" и ФК "Львов" поборются за бразильского центрального защитника Вильяма, который до недавнего времени выступал за белорусский "Рух". Об этом сообщает белорусский журналист Владислав Татур.

1 января у игрока закончится контракт, и он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне в Беларуси Вильям провел 11 матчей в чемпионате соседней страны и забил один гол.

До переезда в Рух в марте 2020 года центрбек выступал исключительно в Бразилии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Ингулец (Петрово) Рух (Брест)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.12.2021 в 23:38
Боротьба відбудеться на татамі в палаці спорту. В боротьбі клуби можуть використати мішки з грошима.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...