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"Обновляем базу данных, и вылез такой фейл" - Директор УПЛ рассказал, как Юрченко попал в заявку Зари
Пока что футболист находится без клуба
Фото: instagram.com/yurcha__10
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, почему Владлен Юрченко некоторое время
– Это техническая ошибка. Мы обновляем нашу базу данных, и вылез такой фейл у нас. Наши айтишники уже исправили эту ошибку. Юрченко сейчас не зарегистрирован ни за одним клубом УПЛ. Он разорвал контракт и прекратил отношения с "Десной".
– "Заря" или другой клуб не обращались с просьбой включить Юрченко в свою заявку?
– На данный момент нет. Документы или информация относительно него не поступала нам.
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