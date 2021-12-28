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"Обновляем базу данных, и вылез такой фейл" - Директор УПЛ рассказал, как Юрченко попал в заявку Зари

Премьер-лига
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Пока что футболист находится без клуба

"Обновляем базу данных, и вылез такой фейл" - Директор УПЛ рассказал, как Юрченко попал в заявку Зари

Фото: instagram.com/yurcha__10

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий объяснил, почему Владлен Юрченко некоторое время находился в заявке "Зари" на официальном сайте организации.

– Это техническая ошибка. Мы обновляем нашу базу данных, и вылез такой фейл у нас. Наши айтишники уже исправили эту ошибку. Юрченко сейчас не зарегистрирован ни за одним клубом УПЛ. Он разорвал контракт и прекратил отношения с "Десной".

– "Заря" или другой клуб не обращались с просьбой включить Юрченко в свою заявку?

– На данный момент нет. Документы или информация относительно него не поступала нам.

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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Владлен Юрченко Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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