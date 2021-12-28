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Береза: Выиграв Кубок УЕФА, Шахтер прославил Бразилию
Президент Днепра-1 порассуждал об уровне УПЛ
ФК Шахтер / Getty images
Почетный президент "
— Кто бы что ни говорил, но наш футбол прогрессирует и становится зрелищным. Есть такое, что все команды научились защищаться и ставить автобус, но со временем таких команд станет меньше. Сейчас мы проходим эволюцию, которую уже прошли английские, итальянские и испанские клубы. В данный момент у нас идет перестройка футбола.
Давайте посмотрим, как было раньше. До 2014 года в Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но, при этом, они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе?
— "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.
— Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны в "Шахтере".
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