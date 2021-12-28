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Береза: Выиграв Кубок УЕФА, Шахтер прославил Бразилию

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Президент Днепра-1 порассуждал об уровне УПЛ

Береза: Выиграв Кубок УЕФА, Шахтер прославил Бразилию

ФК Шахтер / Getty images

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза высказался об уровне УПЛ.

— Кто бы что ни говорил, но наш футбол прогрессирует и становится зрелищным. Есть такое, что все команды научились защищаться и ставить автобус, но со временем таких команд станет меньше. Сейчас мы проходим эволюцию, которую уже прошли английские, итальянские и испанские клубы. В данный момент у нас идет перестройка футбола.

Давайте посмотрим, как было раньше. До 2014 года в Украине было четыре супергранда, даже запасным которых могли позавидовать многие европейские клубы. Большая часть футболистов просто грела лавку этих клубов, без малейшего шанса проявить себя, но, при этом, они были миллионерами. Кто от этого выиграл? Какие достижения были в этот период в украинском футболе?

— "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.

— Этим он прославил Бразилию, учитывая количество легионеров из этой страны в "Шахтере".

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
fanday

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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
28.12.2021 в 23:09
100%, золотые слова!) Не в бровь, а в глаз как говорится...
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0
-1
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таврия19752009 (симферополь)
28.12.2021 в 22:26
Что несёт этот Береза.
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+5
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
28.12.2021 в 22:19
Дебил он.
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+7
-1
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alex.belogubko (одесса)
28.12.2021 в 21:32
а бразильцы прославили Украину в первый и последний раз
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+3
-3


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