Костюк: Назар Волошин - парень улиц, бунтарь, все время недоволен

Старший тренер " Динамо " U-19 Игорь Костюк в эфире шоу "Трендец" поделился мнением о вингере команды Назаре Волошине.

– Назар – парень улиц. Он своеобразный, у него есть характер, с которым он не всегда справляется, эмоции. Но природа наградила игрока скоростью, которой он умело пользуется. Если будет правильно направлять эту скорость, куда нужно. Потому что часто заигрывается, передерживает мяч.

Знаем, такая проблема есть у Гио. Тоже обладает очень хорошей техникой, а у Назара есть скорость. Но иногда передерживает мяч и не пользуется своими лучшими качествами.

– Правильно понимаю, Волошин – хулиган по-своему?

– Да. У него очень много энергии, он ее не туда, куда нужно, направляет. Я его TikTok не видел, но интересно, посмотрю. Он бунтарь, все время недоволен. Но в то же время, когда пользуется своими качествами, до конца отрабатывает в обороне, всегда потом полезен в атаке.

Игроки с такой скоростью, которые агрессивно играют вперед – видим, что на них строится игра у топ-команд, которые скоростные. Другое дело, как он этим пользуется. Если научится свою энергию направлять правильно – будет топ-игроком. Если будет бунтовать дальше...

Ну боремся пока, разговариваем, подсказываем. Но в эмоциональном плане нужно немного поработать.