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Костюк: Диалло будет тяжело сразу заиграть в первой команде Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер заявил, что футболист нуждается в адаптации

Костюк: Диалло будет тяжело сразу заиграть в первой команде Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

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Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк в эфире шоу "Трендец" поделился мнением о Самба Диалло.

– Уже информации о нем очень много. Лишний раз уже не хочется о нем говорить. Талантливый парень. Все зависит от него, как он будет распоряжаться талантом, потому что мы знаем много примеров, когда ребята приезжают из Бразилии, Нигерии. После подписания контракта они немного меняются. Посмотрим, как у Диалло будет.

Все люди пишут: "Когда он будет в первой команде"?

– Должна адаптация пройти. Это у тренера надо спрашивать. Видно, он понимает, что нужно немного в команде побыть, чтобы понимать требования. С корабля на бал сразу тяжело будет ему. В любом случае, у него есть качества. Он очень хорошо играет один в один. Если в эти зоны доставлять ему мяч – он будет там остро играть, думаю, будет полезен, – сказал Костюк.

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В статье: Игорь Костюк Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Источник:
Tribuna.com

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