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Днепр-1 подписал полноценный контракт с бразильцем Биллом
Футболист остается в украинском клубе
Фото: СК Днепр-1
22-летний бразильский вингер Родригес Да Силва Феррейра, более известный как Билл, подписал полноценный контракт с днепровским клубом.
Бразилец присоединился к днепрянам в феврале 2021 года на правах аренды из "Фламенго". Теперь же стало известно, что "Днепр-1" выкупил контракт футболиста, подписав соглашение на 5 лет.
Сумма сделки не сообщается.
В нынешнем сезоне Билл провел 16 матчей за "Днепр-1", в которых забил гол и отметился одной результативной передачей.
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