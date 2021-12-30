Днепр-1 подписал полноценный контракт с бразильцем Биллом

22-летний бразильский вингер Родригес Да Силва Феррейра, более известный как Билл, подписал полноценный контракт с днепровским клубом.

Бразилец присоединился к днепрянам в феврале 2021 года на правах аренды из "Фламенго". Теперь же стало известно, что "Днепр-1" выкупил контракт футболиста, подписав соглашение на 5 лет.

Сумма сделки не сообщается.

В нынешнем сезоне Билл провел 16 матчей за "Днепр-1", в которых забил гол и отметился одной результативной передачей.