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Днепр-1 подписал полноценный контракт с бразильцем Биллом

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист остается в украинском клубе

Днепр-1 подписал полноценный контракт с бразильцем Биллом

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

22-летний бразильский вингер Родригес Да Силва Феррейра, более известный как Билл, подписал полноценный контракт с днепровским клубом.

Бразилец присоединился к днепрянам в феврале 2021 года на правах аренды из "Фламенго". Теперь же стало известно, что "Днепр-1" выкупил контракт футболиста, подписав соглашение на 5 лет.

Сумма сделки не сообщается.

В нынешнем сезоне Билл провел 16 матчей за "Днепр-1", в которых забил гол и отметился одной результативной передачей.

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В статье: СК Днепр-1 Билл
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
30.12.2021 в 12:05
Ну так то он ещё какбы гол забил один ,не только передача
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