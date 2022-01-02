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Фенербахче хочет арендовать Коноплю у Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У турков дефицит футболистов на флангах обороны

Фенербахче хочет арендовать Коноплю у Шахтера

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Издание Fotospor сообщает, что украинец заинтересовал "Фенербахче". Турецкий клуб хочет взять в аренду 22-летнего игрока. Причина: дефицит игроков на флангах обороны.

В нынешнем сезоне УПЛ Конопля принял участие в 9 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевые передачи.

После 19 туров турецкой Суперлиги "Фенербахче" занимает 4-ю позицию в турнирной таблице.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Источник:
Fotospor

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Комментарии (1)
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Виктор 2209 (Мехико)
02.01.2022 в 23:00
Обкурились турки)
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