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Фенербахче хочет арендовать Коноплю у Шахтера
У турков дефицит футболистов на флангах обороны
Фото: ФК Шахтер
Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Издание Fotospor сообщает, что украинец заинтересовал "Фенербахче". Турецкий клуб хочет взять в аренду 22-летнего игрока. Причина: дефицит игроков на флангах обороны.
В нынешнем сезоне УПЛ Конопля принял участие в 9 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 4 голевые передачи.
После 19 туров турецкой Суперлиги "Фенербахче" занимает 4-ю позицию в турнирной таблице.
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