Капитан Колоса завершил карьеру и получил должность в клубе

35-летний летний защитник "Колоса" Виталий Гавриш завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Отмечается, что Гавриш вошел в тренерский штаб главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка.

Виталий выступал за клуб из Ковалевки с 2016 года и впоследствии стал капитаном команды. Также в активе защитника есть выступления за черниговскую "Десну", алчевскую "Сталь", донецкий и запорожский "Металлург", "Александрию", ужгородскую "Говерлу", "Звезду" из Кропивницкого.

В нынешнем сезоне Гавриш провел 7 матчей за ковалевский клуб, результативными действиями не отмечался.

Напомним, что "Колос" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 24 очка.