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Капитан Колоса завершил карьеру и получил должность в клубе
Виталий Гавриш вошел в тренерский штаб ковалевцев
Фото: ФК Колос
35-летний летний защитник "Колоса" Виталий Гавриш завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба ковалевского клуба.
Отмечается, что Гавриш вошел в тренерский штаб главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка.
Виталий выступал за клуб из Ковалевки с 2016 года и впоследствии стал капитаном команды. Также в активе защитника есть выступления за черниговскую "Десну", алчевскую "Сталь", донецкий и запорожский "Металлург", "Александрию", ужгородскую "Говерлу", "Звезду" из Кропивницкого.
В нынешнем сезоне Гавриш провел 7 матчей за ковалевский клуб, результативными действиями не отмечался.
Напомним, что "Колос" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 24 очка.
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