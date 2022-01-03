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Капитан Колоса завершил карьеру и получил должность в клубе

Премьер-лига
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Виталий Гавриш вошел в тренерский штаб ковалевцев

Капитан Колоса завершил карьеру и получил должность в клубе

Фото: ФК Колос

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35-летний летний защитник "Колоса" Виталий Гавриш завершил игровую карьеру, сообщает пресс-служба ковалевского клуба.

Отмечается, что Гавриш вошел в тренерский штаб главного тренера ковалевцев Ярослава Вишняка.

Виталий выступал за клуб из Ковалевки с 2016 года и впоследствии стал капитаном команды. Также в активе защитника есть выступления за черниговскую "Десну", алчевскую "Сталь", донецкий и запорожский "Металлург", "Александрию", ужгородскую "Говерлу", "Звезду" из Кропивницкого.

В нынешнем сезоне Гавриш провел 7 матчей за ковалевский клуб, результативными действиями не отмечался.

Напомним, что "Колос" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 24 очка.

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В статье: Виталий Гавриш Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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