Ингулец подписал экс-игрока Динамо, который играл в Грузии

24-летний экс-полузащитник "Сабуртало" Дмитрий Мандриченко официально стал игроком "Ингульца".

Подробности контракта с молдавским футболистом не сообщаются. В новой команде он будет играть под 43-м номером.

В нынешнем году Мандриченко стал обладателем Кубка Грузии в составе "Сабуртало", за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее он выступал за "Динамо" U-21. Также играл за клубы из Молдовы "Сфинтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто" и "Шериф".

К слову, футболистом также интересовался "Львов".