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Ингулец подписал экс-игрока Динамо, который играл в Грузии
Команда из Петрово усилилась молдавским хавбеком
Фото: ФК Ингулец
24-летний экс-полузащитник "Сабуртало" Дмитрий Мандриченко официально стал игроком "Ингульца".
Подробности контракта с молдавским футболистом не сообщаются. В новой команде он будет играть под 43-м номером.
В нынешнем году Мандриченко стал обладателем Кубка Грузии в составе "Сабуртало", за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее он выступал за "Динамо" U-21. Также играл за клубы из Молдовы "Сфинтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто" и "Шериф".
К слову, футболистом также интересовался "Львов".
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