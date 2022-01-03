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Ингулец подписал экс-игрока Динамо, который играл в Грузии

Премьер-лига
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Команда из Петрово усилилась молдавским хавбеком

Ингулец подписал экс-игрока Динамо, который играл в Грузии

Фото: ФК Ингулец

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24-летний экс-полузащитник "Сабуртало" Дмитрий Мандриченко официально стал игроком "Ингульца".

Подробности контракта с молдавским футболистом не сообщаются. В новой команде он будет играть под 43-м номером.

В нынешнем году Мандриченко стал обладателем Кубка Грузии в составе "Сабуртало", за который провел 37 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее он выступал за "Динамо" U-21. Также играл за клубы из Молдовы "Сфинтул Георге", "Спикул", "Динамо-Авто" и "Шериф".

К слову, футболистом также интересовался "Львов".

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В статье: Ингулец (Петрово) Дмитрий Мандрыченко
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Источник:
ФК Ингулец

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