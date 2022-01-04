Лидер Ворсклы хочет играть в чемпионате России

Люксембургские полузащитники Оливье и Себастьян Тилли хотят снова оказаться в чемпионате России.

Пока у футболистов нет конкретных предложений из РПЛ, но их представитель работает в этом направлении.

"Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений", – заявил представитель футболистов Ахмед Нума.

Оливье в России выступал за "Уфу", а сейчас защищает цвета "Ворсклы". На счету 24-летнего футболиста 10 забитых мячей и 7 ассистов в 18 матчах в нынешнем сезоне за полтавчан.

Себастьян же отыграл семь игр за "Тамбов", после чего перебрался в "Шериф".