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Лидер Ворсклы хочет играть в чемпионате России
И его брат с "Шерифа"
Фото: Александр Приходько
Люксембургские полузащитники Оливье и Себастьян Тилли хотят снова оказаться в чемпионате России.
Пока у футболистов нет конкретных предложений из РПЛ, но их представитель работает в этом направлении.
"Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений", – заявил представитель футболистов Ахмед Нума.
Оливье в России выступал за "Уфу", а сейчас защищает цвета "Ворсклы". На счету 24-летнего футболиста 10 забитых мячей и 7 ассистов в 18 матчах в нынешнем сезоне за полтавчан.
Себастьян же отыграл семь игр за "Тамбов", после чего перебрался в "Шериф".
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