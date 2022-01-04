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Лидер Ворсклы хочет играть в чемпионате России

Премьер-лига
(1 голосов)

И его брат с "Шерифа"

Лидер Ворсклы хочет играть в чемпионате России

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Люксембургские полузащитники Оливье и Себастьян Тилли хотят снова оказаться в чемпионате России.

Пока у футболистов нет конкретных предложений из РПЛ, но их представитель работает в этом направлении.

"Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений", – заявил представитель футболистов Ахмед Нума.

Оливье в России выступал за "Уфу", а сейчас защищает цвета "Ворсклы". На счету 24-летнего футболиста 10 забитых мячей и 7 ассистов в 18 матчах в нынешнем сезоне за полтавчан.

Себастьян же отыграл семь игр за "Тамбов", после чего перебрался в "Шериф".

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В статье: Ворскла (Полтава) Шериф (Тирасполь) Оливье Тилль Себастьен Тилль
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Комментарии (12)
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royalstas (Вінниця)
04.01.2022 в 15:27
Та норм можна і продати в російський клуб там гроші є. А на ці гроші можна когось взяти) Все просто...))) один фіг від фінів відлітаєм що з Тільом що без)
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0
0
Trztrqtr (Украина)
04.01.2022 в 15:18
На украинских сайтах почему-то решили что "затюкав" игрока, пишущие подобные комментарии людии добиваются какой-то цели. Во-первых, игрокам плевать. Они по большей части не заходят и не читают. Во-вторых, если в Украине задача что бы люди не хотели ехать играть-работать в Россию, то для этого нужно правильно воспитывать людей и давать им возможности развиваться дома. Без этих базовых вещей любое тюканье превращается в пустой звук, до которого нет никому дела, кроме пишущих "едкие коммениарии" днями и ночами. Оно коннчно можно себя уговаривать что это кто-то читает, но реальность такова, что нет.
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+1
0
Lil Jon (Полтава)
04.01.2022 в 15:03
Оскільки вони громадяни іншої країни які до них можуть бути претензії? Неприємно але не більше
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+2
0
yurets87 (запоріжжя)
04.01.2022 в 14:47
Думаю правильней было бы сказать что хотят поиграть где больше платят,а учитывая их уровень,который явно не топ - за поребриком они могут претендовать на зп,которую нигде больше не получат(китайская лавочка прикрылась,даже арабы начали экономить на фоне пандемии)
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+4
-1
MaximSK (Киев)
04.01.2022 в 14:43
Он хочет поиграть в чемпионате который посильнее нашего, но я бы на его месте стремился бы попасть в Топ-чемпионат
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+1
-4
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.01.2022 в 14:20
В Украине мало платят, ищут хлебное место
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+4
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.01.2022 в 14:06
Жлоб
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+1
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.01.2022 в 13:56
Ще одні заробітчани..
Ответить
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
04.01.2022 в 14:10
А кем они должны быть, благотворителями?
Ответить
+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2022 в 14:54
Умными...
+1
0
avatar
sergkir
04.01.2022 в 14:14
А что не так?
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2022 в 14:56
А ты раскинь мозгами, если они есть у тебя...
+1
0


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