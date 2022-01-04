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Мариуполь узнал двух соперников на сборе в Турции

Премьер-лига
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25 января азовцы начнут тренировочный сбор

Мариуполь узнал двух соперников на сборе в Турции

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

25-го января "Мариуполь" отправится на учебно-тренировочный сбор в Анталию (Турция). На средиземноморском побережье мариупольская команда проведет ряд спаррингов. Уже известны два соперника азовцев:

  • 29-е января – "Вождовац" (Сербия)
  • 2-е февраля – "Широки Брег" (Босния и Герцеговина).

"Вождовац" представляет одноименную общину в округе Белград. В нынешнем сезоне на зимнюю паузу соперник азовцев ушел на 6-м месте. В 21-м матче сербская команда набрала 29 очков (8 побед, 5 ничьих, 8 поражений, мячи – 28:26).

"Широки Брег" — одна из самых титулованных команд своей страны. Первую половину сезона 2021/22 клуб завершил на 5-м месте (19 игр, 6 побед, 9 ничьих, 4 поражения, мячи – 18:17, 19 очков).

О других спаррингах азовцев в Турции будет сообщено позже.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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