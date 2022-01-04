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Металлист 1925 сообщил о продаже первой NFT-карточки
С изображением хавбека Дмитрия Крыськива
metalist1925.com
Харьковский "Металлист 1925" сообщил о том, что был продан первый NFT (невзаимозаменяемый или уникальный токен)
Карточка с изображением хавбека Дмитрия Крыськива была продана 3 января за 0.201 BNB (2 825 грн). Отмечается, что первая коллекция из девяти карт продается в формате аукциона со стартовой ценой 0.1 или 0.15 BNB (Binance Coin) за один NFT (1 405 или 2 108 грн).
В коллекцию вошли карточки с изображениями Владислава Дмитренко, Артема Габелка, Дмитрия Крыськива, Амара Квакича и Марлисона.
Приобрести NFT "желто-синих" болельщики смогут в первую очередь на NFT платформе Blocksport, а также позже в клубном приложении.
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