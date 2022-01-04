Металлист 1925 сообщил о продаже первой NFT-карточки

Харьковский "Металлист 1925" сообщил о том, что был продан первый NFT (невзаимозаменяемый или уникальный токен)

Карточка с изображением хавбека Дмитрия Крыськива была продана 3 января за 0.201 BNB (2 825 грн). Отмечается, что первая коллекция из девяти карт продается в формате аукциона со стартовой ценой 0.1 или 0.15 BNB (Binance Coin) за один NFT (1 405 или 2 108 грн).

В коллекцию вошли карточки с изображениями Владислава Дмитренко, Артема Габелка, Дмитрия Крыськива, Амара Квакича и Марлисона.

Приобрести NFT "желто-синих" болельщики смогут в первую очередь на NFT платформе Blocksport, а также позже в клубном приложении.