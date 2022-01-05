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Черноморец может подписать Бутко
Стороны уже контактировали относительно контракта
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В лонг-лист возможных новичков "Черноморца" входит и экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента.
Стороны контактировали о возможном приглашении игрока в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком "Черноморца", пока ещё не принято.
Добавим, что последними клубами Бутко после ухода из "Шахтера" были польский "Лех" и турецкий "Эрзурумспор".
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