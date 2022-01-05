Черноморец может подписать Бутко

" Черноморец " и новый главный тренер "моряков" Роман Григорчук формируют список футболистов, которых "моряки" хотели бы видеть в своем составе во второй части чемпионата Украины.

В лонг-лист возможных новичков "Черноморца" входит и экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента.

Стороны контактировали о возможном приглашении игрока в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком "Черноморца", пока ещё не принято.

Добавим, что последними клубами Бутко после ухода из "Шахтера" были польский "Лех" и турецкий "Эрзурумспор".