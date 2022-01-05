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Черноморец может подписать Бутко

Премьер-лига
(1 голосов)

Стороны уже контактировали относительно контракта

Черноморец может подписать Бутко

Новина українською

"Черноморец" и новый главный тренер "моряков" Роман Григорчук формируют список футболистов, которых "моряки" хотели бы видеть в своем составе во второй части чемпионата Украины.

В лонг-лист возможных новичков "Черноморца" входит и экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента.

Стороны контактировали о возможном приглашении игрока в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком "Черноморца", пока ещё не принято.

Добавим, что последними клубами Бутко после ухода из "Шахтера" были польский "Лех" и турецкий "Эрзурумспор".

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В статье: Богдан Бутко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
05.01.2022 в 17:12
Жаль Богдан просидел всю карьеру у кротов,мог бы нормально играть,но увы...
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