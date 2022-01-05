  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бразильский хавбек Металлиста 1925 восстановился после травмы, из-за которой пропустил 8 месяцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бразильский хавбек Металлиста 1925 восстановился после травмы, из-за которой пропустил 8 месяцев

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Дерек Фрейтас присоединится к команде на зимних сборах

Бразильский хавбек Металлиста 1925 восстановился после травмы, из-за которой пропустил 8 месяцев

Новина українською

Бразильский хавбек "Металлиста 1925" Дерек Фрейтас восстановился после тяжелой травмы колена и готов дебютировать в УПЛ.

Футболист в последнее время восстанавливался в Бразилии, и сейчас уже готов присоединиться к команде перед весенней частью сезона.

Пресс-служба клуба поделилась видео, на котором Дерек играет в футбол с другом у себя на родине.

Напомним, что "Металлист 1925" подписал контракт с Дереком в октябре 2019 года. За два сезоне в Первой лиге хавбек сыграл 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

В мае прошлого года Дерек получил тяжелую травму колена, из-за которой выбыл из строя на целых восемь месяцев, из-за чего пока что не дебютировал в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дерек Фрейтас Рибейро
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alvidud (Город которого нет)
05.01.2022 в 23:22
Прикольное название статьи :)
Ответить
0
0
avatar
Харьковчанин (Харків)
05.01.2022 в 23:18
Дерека дуже бракувало
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...