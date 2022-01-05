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Бразильский хавбек Металлиста 1925 восстановился после травмы, из-за которой пропустил 8 месяцев
Дерек Фрейтас присоединится к команде на зимних сборах
Бразильский хавбек "
Футболист в последнее время восстанавливался в Бразилии, и сейчас уже готов присоединиться к команде перед весенней частью сезона.
Пресс-служба клуба поделилась видео, на котором Дерек играет в футбол с другом у себя на родине.
Напомним, что "Металлист 1925" подписал контракт с Дереком в октябре 2019 года. За два сезоне в Первой лиге хавбек сыграл 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи.
В мае прошлого года Дерек получил тяжелую травму колена, из-за которой выбыл из строя на целых восемь месяцев, из-за чего пока что не дебютировал в УПЛ.
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