Бразильский хавбек Металлиста 1925 восстановился после травмы, из-за которой пропустил 8 месяцев

Бразильский хавбек " Металлиста 1925 " Дерек Фрейтас восстановился после тяжелой травмы колена и готов дебютировать в УПЛ.

Футболист в последнее время восстанавливался в Бразилии, и сейчас уже готов присоединиться к команде перед весенней частью сезона.

Пресс-служба клуба поделилась видео, на котором Дерек играет в футбол с другом у себя на родине.

Напомним, что "Металлист 1925" подписал контракт с Дереком в октябре 2019 года. За два сезоне в Первой лиге хавбек сыграл 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

В мае прошлого года Дерек получил тяжелую травму колена, из-за которой выбыл из строя на целых восемь месяцев, из-за чего пока что не дебютировал в УПЛ.