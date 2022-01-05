Де Дзерби просмотрит на сборах 2-3 игроков Шахтера U-19

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин заявил о том, что главный тренер команды Роберто Де Дзерби возьмет 2-3 игроков юношеской команды U-19 на зимние сборы.

– Молодежка "Шахтера" завершила год на первом месте в чемпионате. Как прокомментируете выступления команды Оскара Ратулутры?

– Оскар в прошлом году выиграл чемпионат, а до этого нам долго не удавалось взять чемпионство. Это интересный тренер, и его команда демонстрирует очень качественный футбол. Особенно мне понравилась игра с "Динамо", когда мы победили 2:0. Это было шикарно, пожалуй, лучшая игра команды U19, что я видел в этом сезоне. Оскар – молодец, он прогрессивный тренер, много идей берет у Де Дзерби, в некоторых играх это вообще явно прослеживается. Хорошо, когда есть такая связь, ведь когда футболист из U19 попадает в первую команду, он понимает, какой футбол от него требуют, что большой плюс. А если это еще и приносит плоды в виде результатов, то вообще дорогого стоит.

– Часто футболисты U19 тренируются вместе с первой командой. Кто-то уже приглянулся Роберто Де Дзерби, кого-то из молодежи возьмут на сборы?

– На зимние сборы U19 полетит вместе с первой командой в Турцию, просто находиться они будут в разных местах. Однозначно первая команда будет кого-то брать, но сейчас конкретно назвать кого-то я не могу. Думаю, два-три футболиста будут на просмотре.