Санжар: С приходом Григорчука в Черноморце много чего поменяется

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал возвращение Романа Григорчука в одесский "Черноморец".

"С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в "Черноморце" много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.

"Черноморец" — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно", - сказал Санжар.