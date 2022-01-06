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Санжар: С приходом Григорчука в Черноморце много чего поменяется

Премьер-лига
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Известный тренер поделился мнением о будущем одесского клуба

Санжар: С приходом Григорчука в Черноморце много чего поменяется

Новина українською

Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал возвращение Романа Григорчука в одесский "Черноморец".

"С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в "Черноморце" много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.

"Черноморец" — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно", - сказал Санжар.

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В статье: Роман Григорчук Роман Санжар Черноморец (Одесса)
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Источник:
zbirna.com

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