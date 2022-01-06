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Санжар: С приходом Григорчука в Черноморце много чего поменяется
Известный тренер поделился мнением о будущем одесского клуба
Известный украинский тренер Роман Санжар прокомментировал возвращение Романа Григорчука в одесский "Черноморец".
"С приходом новых владельцев и Романа Григорчука в "Черноморце" много чего поменяется, однозначно, в лучшую сторону. Зимой мы увидим приобретения одесского клуба.
"Черноморец" — команда, которая нужна болельщикам и городу, она имеет богатую историю. Уверен, что руководство выделит средства для трансферов, все будет очень серьезно", - сказал Санжар.
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Источник:zbirna.com
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