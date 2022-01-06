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Источник: Защитник Мариуполя продолжит карьеру в Днепре-1
Футболист сменит клубную прописку в межсезонье
fcmariupol.com
24-летний защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко может стать игроком "Днепра-1".
Как сообщает Telegram-канал "Днепрянин", днепряне могут выкупить контракт футболиста, но учитывая травмы, которые донимали игрока в последнее время, могут не спешить, а дождаться окончания контракта и его полного восстановления.
В нынешнем сезоне Чоботенко провел пять поединков за "Мариуполь", результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро. Его контракт с азовцами заканчивается в конце июня.
Напомним, что Сергей Чоботенко является воспитанником киевского «Динамо». Также он находился в структуре "Шахтера".
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