Трубин: Виден прогресс у всей команды. Понимаем, чего требует от нас главный тренер

Вратарь " Шахтера " Анатолий Трубин подвел итоги осенней части сезона, и рассказал о целях на вторую часть чемпионата.

– Как оценишь первую часть сезона? Что из положительного можно отметить?

– В первую очередь, хорошо, что закончили 2021 год на первом месте. Виден прогресс у всей команды. С каждой тренировкой и игрой мы становились сильнее. Понимаем, чего требует от нас главный тренер. Плюс положительно то, что выиграли Суперкубок Украины. Думаю, каждый чувствует, что ежедневно и прибавляет индивидуально, и командные действия улучшаются. Когда доведем до автоматизма и сможем выполнять все требования, игра и результаты будут еще лучше.

– Впереди сборы. Какие цели ставите перед собой? Есть возможность командно стать еще сильнее, удачно войти в сезон и завоевать чемпионство?

– Да, задачи всегда максимальные. Для нас не бывает других мест, кроме первого. Постараемся наработать хорошую базу на сборах, чтобы за счет этих физических и психологических навыков, когда возобновится сезон, нам было легче. У нас будет месяц, чтобы отточить все-все нужные компоненты. Они необходимы, чтобы во второй части сезона показывать еще более зрелищную игру.