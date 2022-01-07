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Шаран: Мое назначение в Минай? Утром я читал, что назначили Пучкова

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дайте человеку отдохнуть хоть на Рождество

Шаран: Мое назначение в Минай? Утром я читал, что назначили Пучкова

Новина українською

Украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал информацию о своем назначении главным тренером "Миная".

- Можно ли вас уже поздравить с назначением на пост главного тренера "Миная"?

– Нет, пока нельзя. Я еще ничего не знаю. Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество.

– Но сегодня появилась информация, что вас уже назначили.

– Уже назначили, правда? Так утром я читал, что назначили Пучкова. Пока на сайте "Миная" не будет официального подтверждения, это все – неофициальная информация. Созвонимся после праздников.

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В статье: Владимир Шаран Сергей Пучков ФК Минай
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Источник:
fanday

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Комментарии (0)
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gano23
07.01.2022 в 17:41
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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