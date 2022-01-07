Шаран: Мое назначение в Минай? Утром я читал, что назначили Пучкова

Украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал информацию о своем назначении главным тренером " Миная ".

- Можно ли вас уже поздравить с назначением на пост главного тренера "Миная"?

– Нет, пока нельзя. Я еще ничего не знаю. Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество.

– Но сегодня появилась информация, что вас уже назначили.