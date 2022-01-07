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Шаран: Мое назначение в Минай? Утром я читал, что назначили Пучкова
Дайте человеку отдохнуть хоть на Рождество
Украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал информацию о своем назначении главным тренером "
- Можно ли вас уже поздравить с назначением на пост главного тренера "Миная"?
– Нет, пока нельзя. Я еще ничего не знаю. Умоляю, дайте отдохнуть хоть на Рождество.
– Но сегодня появилась информация, что вас уже назначили.
– Уже назначили, правда? Так утром я читал,
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