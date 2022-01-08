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Александрия подпишет семь новых игроков зимой

Премьер-лига
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Клуб будет брать количеством?

Александрия подпишет семь новых игроков зимой

Фото: Александр Приходько

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Главный тренер ФК "Александрия" дал комментарий о том, когда команда выходит из отпуска, и о зимних новичках клуба:

"Уже в субботу я выхожу на работу, а ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в "Александрию" новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба.

Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут "Александрии".

Кроме этого, с каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения — и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми", — добавил тренер.

Как известно, вскоре у клуба начнется подготовительный сбор. Он будет продолжаться до 16 января, а затем команда отправится на зимние сборы в Турцию.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия Денис Мирошниченко Иван Калюжный Максим Третьяков Владислав Бабогло
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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