Александрия подпишет семь новых игроков зимой

Главный тренер ФК "Александрия" дал комментарий о том, когда команда выходит из отпуска, и о зимних новичках клуба:

"Уже в субботу я выхожу на работу, а ребята уже потихоньку съезжаются. Прибывшие в "Александрию" новички проходят медобследование, после чего будем представлять их в роли полноправных футболистов клуба.

Новых игроков у нас семеро, пятеро из которых в случае успешного медобследования подпишут контракты. По двум другим ясность будет чуть позже. Надеемся, что приглашенные футболисты сумеют усилить наши ряды и помогут "Александрии".

Кроме этого, с каждым из футболистов хотелось бы продолжить соглашения — и с Иваном Калюжным, и с Владиславом Бабогло, и с Денисом Мирошниченко, и с Максимом Третьяковым. Да со всеми", — добавил тренер.