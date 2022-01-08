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Цитаишвили и не только: в Черноморце осталось пятеро арендованных динамовцев
Состоялась первая тренировка под руководством Григорчука
Фото: facebook.com/fc.chernomorets
Одесский "Черноморец" провел первую тренировку после зимнего отпуска. "Моряки" занимались под руководством нового-старого тренера Романа Григорчука. Как сообщает meta-ratings, среди футболистов были и арендованные исполнители.
Пятеро из них принадлежат "Динамо": Георгий Цитаишвили, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык и Кристиан Биловар. Еще один футболист – это Валерий Дубко, права на которого принадлежат "Ворскле".
Ранее сообщалось, что в целом одесситы арендуют у "бело-синих" семерых футболистов. Имя еще двоих пока неизвестно.
Все игроки отправятся с командой на первый тренировочный сбор в Турцию. Также с ними полетит и группа потенциальных новичков, которых Григорчук планирует пригласить в одесский коллектив.
Напомним, что после первой части сезона "Черноморец" занимает 13 место в чемпионате Украины. Следующий официальный матч команды намечен на 28 февраля.
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