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Цитаишвили и не только: в Черноморце осталось пятеро арендованных динамовцев

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Состоялась первая тренировка под руководством Григорчука

Цитаишвили и не только: в Черноморце осталось пятеро арендованных динамовцев

Фото: facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

Одесский "Черноморец" провел первую тренировку после зимнего отпуска. "Моряки" занимались под руководством нового-старого тренера Романа Григорчука. Как сообщает meta-ratings, среди футболистов были и арендованные исполнители.

Пятеро из них принадлежат "Динамо": Георгий Цитаишвили, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Денис Кузык и Кристиан Биловар. Еще один футболист – это Валерий Дубко, права на которого принадлежат "Ворскле".

Ранее сообщалось, что в целом одесситы арендуют у "бело-синих" семерых футболистов. Имя еще двоих пока неизвестно.

Все игроки отправятся с командой на первый тренировочный сбор в Турцию. Также с ними полетит и группа потенциальных новичков, которых Григорчук планирует пригласить в одесский коллектив.

Напомним, что после первой части сезона "Черноморец" занимает 13 место в чемпионате Украины. Следующий официальный матч команды намечен на 28 февраля.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили Мохаммед Кадири Денис Кузык Кристиан Биловар Николай Михайленко
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Источник:
meta-ratings

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Комментарии (3)
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Kela (Одесса)
08.01.2022 в 20:51
для первых сборов пойдет, все равно дальше часть из этих полен ГРИ отсеет
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alex.belogubko (одесса)
08.01.2022 в 20:30
ГРИ возьмите Шкурина с ДК есть свободные игроки Ковбаса -Яловенко и вроде Лиховидько а после сборов определишься кого оставить а кого на воздух --сейчас надо закрепиться в УПЛ а потом будем смотреть--удачи
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LEVgcUqs (Чернігів)
08.01.2022 в 20:47
Смішний ти парень, візьміть Шкуріна, по перше бабки, а по друге ЦСКА ніколи не віддасть у якийсь Чорномрець свого гравця. Їм награвати його треба.
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