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Шахтер интересуется защитником сборной Молдовы
Неожиданный вариант
Олімпіакос/Автор невідомий
Донецкий “Шахтер” рассматривает варианты для усиления на трансферном рынке. Один из кандидатов стал левый защитник "Олимпиакоса" Олег Рябчук. Об этом сообщает Sportime.gr.
Исмаили уже 32 и он не устраивает наставника "горняков" Роберто Де Дзерби. По мнению итальянского специалиста, именно 23-летний защитник сможет заменить бразильца.
Рябчук входит в шорт-лист "Шахтера". Если трансфер все-таки состоится, то уже летом.
Отметим, что у футболиста сразу два гражданства: молдавское и португальское. На данный момент он является игроком сборной Молдовы, за которую провел 31 матч.
Первые шаги в футболе Олег делал в португальском чемпионате, проведя два сезона в составе дубля Порту. Затем полтора сезона защитник играл за первую команду "Феррейры", а в январе 2021-го перебрался в "Олимпиакос" за два миллиона евро.
За один год он провел в составе "красно-белых" 55 матчей, став чемпионом Греции.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.
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