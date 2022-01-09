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Шахтер интересуется защитником сборной Молдовы

Премьер-лига
(1 голосов)

Неожиданный вариант

Шахтер интересуется защитником сборной Молдовы

Олімпіакос/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий “Шахтер” рассматривает варианты для усиления на трансферном рынке. Один из кандидатов стал левый защитник "Олимпиакоса" Олег Рябчук. Об этом сообщает Sportime.gr.

Исмаили уже 32 и он не устраивает наставника "горняков" Роберто Де Дзерби. По мнению итальянского специалиста, именно 23-летний защитник сможет заменить бразильца.

Рябчук входит в шорт-лист "Шахтера". Если трансфер все-таки состоится, то уже летом.

Отметим, что у футболиста сразу два гражданства: молдавское и португальское. На данный момент он является игроком сборной Молдовы, за которую провел 31 матч.

Первые шаги в футболе Олег делал в португальском чемпионате, проведя два сезона в составе дубля Порту. Затем полтора сезона защитник играл за первую команду "Феррейры", а в январе 2021-го перебрался в "Олимпиакос" за два миллиона евро.

За один год он провел в составе "красно-белых" 55 матчей, став чемпионом Греции.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

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В статье: Молдова Олимпиакос (Пирей) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sportime.gr

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Комментарии (4)
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Рыжий из бункера (Сараево)
09.01.2022 в 14:14
Молдоване вынесли помойку в одну калитку, теперь ущербные будут там усиление искать)
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SoLoMoN1607 (N .K)
09.01.2022 в 14:10
Будет строить новые грандиозные планы)
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donkrot (Донецк)
09.01.2022 в 13:59
Та ну нафиг, какой молдованин…
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Рыжий из бункера (Сараево)
09.01.2022 в 14:13
Правильно,только обизян брать
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