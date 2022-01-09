Кузык: Черноморец? Никогда не говори "никогда"

Полузащитник "Руха" Орест Кузык прокомментировал возможный переход в "Черноморец" в зимнее трансферное окно:

"Пока что все больше на уровне слухов, хотя я в курсе, что "Черноморец" мной интересовался, но до конкретики дело не доходило. У меня действующий контракт с "Рухом" и я с нетерпением жду возобновления тренировочного процесса.

Почему редко выходил на поле на финише осенней части сезона? Это можно объяснить тем, что меня приглашал главный тренер Иван Федык, и проблем с игровой практикой не возникало, но с появлением у руля Леонида Кучука ситуация несколько изменилась.

Однако у меня длительное соглашение с "Рухом" и еще будет возможность доказать, что я могу приносить пользу и быть игроком основы. Что касается "Черноморца", то в таких случаях я придерживаюсь правила: никогда не говори "никогда", - сказал Кузык.