Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На первом сборе Шахтер запланировал три спарринга
Команда выйдет из отпуска 13 января
shakhtar.com
Зимний отпуск "
Уже на этой неделе "оранжево-черные" соберутся в Киеве и начнут планомерную подготовку к первому сбору.
С 13 января в течение трех дней футболисты группами пройдут обязательный медосмотр, а уже 16 января команда отправится в Турцию.
Первый сбор продлится до 2 февраля. На этом этапе у "Шахтера" запланированы 3 контрольных матча. Имена соперников клуб объявит чуть позже.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Шахтер
Популярное сейчас
- Дженоа сегодня примет решение по Шевченко
- Ворскла официально представила первого зимнего новичка
- Минус два в Александрии, молдавский интерес Шахтера. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...