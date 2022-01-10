На первом сборе Шахтер запланировал три спарринга

Зимний отпуск " Шахтера " близится к завершению.

Уже на этой неделе "оранжево-черные" соберутся в Киеве и начнут планомерную подготовку к первому сбору.

С 13 января в течение трех дней футболисты группами пройдут обязательный медосмотр, а уже 16 января команда отправится в Турцию.

Первый сбор продлится до 2 февраля. На этом этапе у "Шахтера" запланированы 3 контрольных матча. Имена соперников клуб объявит чуть позже.