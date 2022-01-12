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Кучук: Первый сбор Руха пройдет во Львове и будет более фундаментальным
Наставник "желто-черных" рассказал о планах своей команды
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук рассказал о планах своей команды на первый зимний сбор.
"Первый сбор - более фундаментальный. Он будет проходить здесь, во Львове. Что касается нашей первой тренировки, то она носила более развлекательный, втягивающий характер.
Ребята сегодня съезжались, завтра и послезавтра еще будут доезжать. В эту первую неделю будем потихоньку собираться и втягиваться. Даже в этом цикле мы будем тренироваться в двухразовом режиме, — сказал Кучук.
Отметим, что первую часть сезона "Рух" завершил на 11 месте в турнирной таблице, набрав 18 очков и имея одну игру в запасе.
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