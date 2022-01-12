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Кучук: Первый сбор Руха пройдет во Львове и будет более фундаментальным

Премьер-лига
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Наставник "желто-черных" рассказал о планах своей команды

Кучук: Первый сбор Руха пройдет во Львове и будет более фундаментальным

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

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Главный тренер "Руха" Леонид Кучук рассказал о планах своей команды на первый зимний сбор.

"Первый сбор - более фундаментальный. Он будет проходить здесь, во Львове. Что касается нашей первой тренировки, то она носила более развлекательный, втягивающий характер.

Ребята сегодня съезжались, завтра и послезавтра еще будут доезжать. В эту первую неделю будем потихоньку собираться и втягиваться. Даже в этом цикле мы будем тренироваться в двухразовом режиме, — сказал Кучук.

Отметим, что первую часть сезона "Рух" завершил на 11 месте в турнирной таблице, набрав 18 очков и имея одну игру в запасе.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
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