Кучук: Первый сбор Руха пройдет во Львове и будет более фундаментальным

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук рассказал о планах своей команды на первый зимний сбор.

"Первый сбор - более фундаментальный. Он будет проходить здесь, во Львове. Что касается нашей первой тренировки, то она носила более развлекательный, втягивающий характер.

Ребята сегодня съезжались, завтра и послезавтра еще будут доезжать. В эту первую неделю будем потихоньку собираться и втягиваться. Даже в этом цикле мы будем тренироваться в двухразовом режиме, — сказал Кучук.