Ингулец расторг контракт с вратарем команды

"Ингулец" расторг контракт по обоюдному согласию сторон с вратарем Евгением Гальчуком, сообщает Meta-ratings.com.ua.

В первой части чемпионата УПЛ голкипер провел за петровский клуб 12 поединков.

Ранее команду из Петрово покинул другой вратарь - Артем Малыш. Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года. Также предложение перейти на тренерскую работу ранее получил опытный голкипер Богдан Шуст.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Ингулец" 26 февраля будет принимать киевское "Динамо".