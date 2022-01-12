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Ингулец расторг контракт с вратарем команды

Премьер-лига
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В петровском клубе больше не рассчитывают на игрока

Ингулец расторг контракт с вратарем команды

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

"Ингулец" расторг контракт по обоюдному согласию сторон с вратарем Евгением Гальчуком, сообщает Meta-ratings.com.ua.

В первой части чемпионата УПЛ голкипер провел за петровский клуб 12 поединков.

Ранее команду из Петрово покинул другой вратарь - Артем Малыш. Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года. Также предложение перейти на тренерскую работу ранее получил опытный голкипер Богдан Шуст.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Ингулец" 26 февраля будет принимать киевское "Динамо".

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В статье: Евгений Гальчук Ингулец (Петрово)
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Источник:
Meta-Ratings

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