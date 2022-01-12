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Ингулец расторг контракт с вратарем команды
В петровском клубе больше не рассчитывают на игрока
Фото: ФК Ингулец
"Ингулец" расторг контракт по обоюдному согласию сторон с вратарем Евгением Гальчуком, сообщает Meta-ratings.com.ua.
В первой части чемпионата УПЛ голкипер провел за петровский клуб 12 поединков.
Ранее команду из Петрово покинул другой вратарь - Артем Малыш. Стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до лета 2022 года. Также предложение перейти на тренерскую работу ранее получил опытный голкипер Богдан Шуст.
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Ингулец" 26 февраля будет принимать киевское "Динамо".
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